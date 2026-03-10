¿Por qué mi perro come pasto?

Supervise cuidadosamente los paseos de su perro para que no ingiera elementos peligrosos. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El comportamiento de los perros que comen pasto suele generar preocupación entre los dueños de mascotas. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal y veterinarios coinciden en que, en la mayoría de los casos, se trata de una conducta normal y relativamente común entre los peludos.

Diversos estudios y observaciones han intentado explicar por qué ocurre este hábito. Aunque no existe una única respuesta definitiva, la ciencia ha identificado varias razones posibles.

Investigaciones citadas por especialistas señalan que la mayoría de los canes lo ha hecho al menos una vez. En un estudio con 49 perros que tenían acceso regular a plantas, el 79 % había consumido vegetación en algún momento, siendo el pasto la más frecuente.

Además, la evidencia muestra que este comportamiento no necesariamente está relacionado con enfermedad. De hecho, menos del 10 % de los perros presentaba síntomas de malestar antes de comer pasto, según encuestas realizadas a propietarios.

Posibles razones por las que los perros comen pasto

1. Molestias digestivas ocasionales: una de las teorías más conocidas es que algunos perros ingieren pasto para aliviar molestias estomacales. En ciertos casos la hierba puede irritar el estómago y provocar vómito, lo que podría ayudar a expulsar algo que les cause malestar.

Sin embargo, este no parece ser el motivo principal, ya que solo una minoría de perros vomita después de comer pasto.

2. Necesidad de fibra o complemento nutricional: otra explicación sugiere que algunos perros consumen pasto para mejorar su digestión o compensar cierta necesidad de fibra en la dieta. En algunos casos observados, cuando se ajustó la alimentación a una dieta más rica en fibra, el comportamiento desapareció.

3. Hambre, aburrimiento o curiosidad: puede tratarse de una conducta relacionada con el entorno o el estado del animal. Algunos estudios indican que los perros tienden a comer más hierba cuando aún no han sido alimentados, lo que sugiere que el hambre puede influir.

Asimismo, expertos señalan que algunos perros simplemente disfrutan la textura o el sabor del pasto, o lo mastican por aburrimiento o curiosidad.

¿Debe preocuparse si su perro come pasto?

En la mayoría de los casos no hay motivo de alarma. Comer pasto es un comportamiento natural que también se ha observado en perros salvajes.

No obstante, los especialistas recomiendan prestar atención si el perro vomita con frecuencia, presenta diarrea u otros síntomas persistentes. En esas situaciones, lo más adecuado es consultar con un veterinario para descartar problemas de salud.

También es importante evitar que el animal consuma pasto tratado con herbicidas o pesticidas, ya que estas sustancias sí pueden resultar perjudiciales para su salud.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱