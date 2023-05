“Lo dejaron libre y se voló”: familiares del niño que murió tras ataque de pitbulls

Los ejemplares de las razas de manejo especial deberán utilizar bozal y correa en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales. Foto: Pexels - Pexels

Según comentó la familia a las autoridades, el niño se encontraba jugando cuando fue atacado por los animales. Ellos escucharon los ladridos de los perros y salieron de la casa para saber qué estaba ocurriendo, sin embargo, se encontraron con una escena desgarradora: el menor estaba tirado en el piso, sin signos vitales y con varias heridas de gravedad en su cuerpo que fueron ocasionadas por los caninos.

Ayer, mientras la familia esperaba la entrega del cuerpo del niño en la morgue del Instituto de Medicina Legal, en Bucaramanga, nuevamente exigieron a las autoridades que les ayuden para que este hecho no quede en la impunidad.

“El propietario de los perros lo tuvieron toda la noche (miércoles) en la Fiscalía, lo dejaron libre y ya se voló. En la finca no hay nadie, la desocupó. A medianoche trajo una turbo, se llevó animales y se voló”, comentó Luz Amparo Archila para Vanguardia.

Una vecina presenció el trágico hecho e intentó ahuyentar a los perros, pero ya era demasiado tarde. La abuela del menor, Luz Amparo Archila, aseguró a Vanguardia que los caninos destrozaron el rostro, cuello, orejas y entrepierna de su nieto. “Cuando llegué ya estaban los agentes de la Policía y no me lo dejaron ver. Los perros que atacaron a mi nieto se la pasan sueltos alrededor de este monte”, dijo al medio santandereano.

Según varios testimonios del sector, el acusado tendría en su propiedad decenas de perros considerados de razas peligrosas, sin ningún tipo de protección. “Él tiene que responder por el niño, pedimos a las autoridades celeridad. Ya nada nos va a devolver a mi nieto, pero queremos justicia”, agregó la abuela del menor para el medio citado anteriormente.

Ante este atroz hecho, el Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se pronunció en redes sociales y aseguró que “más allá de toda la respuesta institucional que se está dando, yo creo que acá hay aprendizajes. La primera de ellas es que los padres tenemos que (...) comprometernos más en el cuidado de los niños”.

Después del hecho, funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga intentaron aprehender a nueve caninos que se encontraban en una zona boscosa. “Llegamos a la casa en donde habita el propietario, no lo encontramos, pero hallamos nueve caninos que presentan maltrato animal. Adelantamos el procedimiento de traslado”, comentó Manuel Vásquez, secretario del Interior de Bucaramanga. Los caninos fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Bienestar Animal.

Asimismo, el alcalde de Bucaramanga recordó que las personas que tienen perros de manejo especial o razas de manejo especial deben hacerlo bajo las medidas de seguridad, por ejemplo, estos animales deben utilizar bozal y correa en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales. “Debe existir mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos con sus mascotas”, agregó Cárdenas.

“Vamos a estar, en particular, con la familia de este niño haciendo un acompañamiento, sobre todo en la parte emocional, para que realmente puedan vivir o pasar este mal momento. Espero que de acá aprendamos todos los ciudadanos y hagamos las correcciones necesarias para que no se repitan estos hechos”, finalizó por decir el alcalde de Bucaramanga.

Los familiares del menor también le comentaron a Vanguardia que el cuerpo del niño no será entregado hasta que se determine que los perros que fueron aprehendidos son los mismos que ocasionaron su muerte. “Los perros que trajeron, al parecer, no fueron los que mordieron al niño. Nos dijeron que tocaba esperar hasta que no traigan a los otros animales que mataron; además, nos exigieron una prueba genética de la mamá para verificar el parentesco, sin nada de eso no nos lo entregan”, comentó la abuela para el medio citado anteriormente.

Según la Ley 1801 de 2016, se consideran perros de manejo especial o razas de manejo especial a aquellos que presenten una o más de las siguientes características:

1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la muerte a otros perros.

2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.

3. Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos:

American Staffordshire terrier.

Bullmastiff.

Dóberman.

Dogo argentino.

Dogo de Burdeos.

Fila brasileiro.

Mastín napolitano.

Pitbull terrier.

Pitbull terrier americano.

Presa canario.

Rottweiler.

Staffordshire terrier.

Tosa japonés.

Además, estos caninos deberán utilizar bozal y correa en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales.

El propietario asume la posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por la sola tenencia del animal y por los daños que ocasionen a las personas, cosas, vías y espacios públicos y al medio natural en general. “El Gobierno reglamentará en un término de seis meses lo relacionado con la expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubrirán este tipo de contingencias”, indica la Ley 1801 de 2016.

