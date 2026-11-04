¿Qué enfermedades pueden sufrir los perros dálmatas? Estos son los problemas más frecuentes

Como ocurre con otros perros de raza, los dálmatas tienen predisposición a desarrollar enfermedades hereditarias que pueden afectar su calidad de vida, por lo que es importante conocer cuáles son los…

Los dálmatas son una de esas razas difíciles de olvidar por su característico pelaje blanco con manchas negras, que los convirtió en protagonistas de películas infantiles y en una de las razas más reconocidas en el mundo. Sin embargo, detrás de su apariencia y personalidad también hay algunas condiciones de salud que es importante conocer.

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Como ocurre con otros perros de raza, los dálmatas tienen predisposición a desarrollar enfermedades hereditarias que pueden afectar su calidad de vida, por lo que es importante conocer cuáles son los problemas de salud más frecuentes, cómo identificarlos y qué cuidados necesitan.

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De acuerdo con Purina, estas son algunas de las afecciones a las que se debe prestar atención.

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, encargada de regular varias funciones del metabolismo. Cuando esto sucede, los perros presentan aumento de peso, letargo, intolerancia al frío, infecciones en la piel y los oídos, además de cambios en la calidad del pelaje y una pigmentación más oscura de la piel.

Sordera

La sordera es una de las condiciones que pueden afectar a los perros dálmatas, quienes pueden nacer con pérdida auditiva o desarrollarla con el tiempo, de manera parcial o total. Una de las señales para identificar este problema es que el animal deja de responder a su nombre, no reacciona ante ruidos fuertes o parece no escuchar sonidos cotidianos, como los pasos de sus cuidadores o cuando abren una bolsa de comida.

Piedras en la vejiga

Los dálmatas tienen predisposición a desarrollar cálculos urinarios, conocidos como piedras en la vejiga, que son depósitos minerales que pueden aumentar de tamaño y cantidad con el tiempo. Entre las señales de alerta están las dificultades para orinar, los pequeños escapes de orina, los cambios en su apariencia y el lamido frecuente alrededor de la uretra.

El tratamiento depende del tipo y tamaño de los cálculos, así como de la condición del animal, por lo que el veterinario puede recomendar cambios en la alimentación, medicamentos o procedimientos para retirarlos.

Displasia de cadera

La displasia de cadera es una alteración en el desarrollo de la articulación de la cadera que puede afectar a perros de diferentes tamaños, aunque es más frecuente en razas grandes. Esta condición también puede presentarse en los dálmatas y provocar dolor, dificultad para caminar, rigidez y problemas de movilidad.

Detrás de su apariencia y personalidad también hay algunas condiciones de salud que es importante conocer.

Foto: Pexels

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Cuidados para prevenir enfermedades en los dálmatas

La salud de los dálmatas también depende de los hábitos y cuidados que reciben en casa. Según el Centro de Pequeños Animales Arndt, es importante ofrecerles una alimentación equilibrada, evitar el sobrepeso y procurar que tengan actividad física regular para mantener en buenas condiciones sus músculos y articulaciones.

A esto se suma el cuidado de su piel y pelaje, la detección temprana de posibles infecciones y alergias, y un entorno tranquilo en el que puedan descansar y socializar. Además, los expertos recomiendan realizar pruebas genéticas antes de la reproducción para identificar posibles enfermedades hereditarias y reducir el riesgo de transmitirlas a sus crías.

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