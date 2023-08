¿Qué hay que tener en cuenta al adoptar un perro?

Los perros, al igual que los gatos, son grandes compañeros de vida. Foto: Pexels

Adoptar un perro es una gran responsabilidad. Desde el primer momento, usted se convierte en el principal responsable y cuidador del animal, por ende, tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, una buena relación y un desarrollo adecuado para que, a futuro, no lastime o dañe a las personas, animales o al ambiente en general.

Leer: ¿Por qué los gatos se van de la casa?

Andrea Millán, especialista en educación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explica en un comunicado de prensa que al momento de la adopción es primordial pensar en darles todas “las condiciones necesarias para que ellos puedan estar en óptimas condiciones de salud, estables nutricionalmente, equilibrados, libres de dolor y de angustia, y también para que puedan expresar su comportamiento natural el cual garantizará que el animal goce de un bienestar y una excelente calidad de vida”.

Y aunque esto se lee como algo complicado de realizar, no lo es. Empiece por lo más importante: la esterilización, este procedimiento médico mejora la calidad de vida de los perros, aumenta el número de años que pueden vivir y disminuye la sobrepoblación.

Leer: ¿Cómo decirle a su gato que lo quiere en su lenguaje?

También, bríndele un espacio seguro y cómodo para que su perro pueda dormir, llévelo al veterinario si ve que tiene algún dolor, lesión o enfermedad, establezca límites para saber qué puede hacer y en qué espacios puede estar y, por último, no lo maltrate ni lo corrija a los golpes. Recuerde que su perro es un reflejo de quién es usted. “No se trata de maltratar, golpear o usar la violencia, sino que realmente cuando decimos no, es no, y ser consecuentes”, agrega Andrea Millán.

1. Adoptar de manera consciente y responsable.

Adoptar un animal de compañía y llevarlo a vivir a su casa puede ser algo emocionante para usted y toda la familia, pero también implica una responsabilidad grande, ya que de usted depende que el animal tenga una buena calidad de vida.

2. Es un compromiso a largo plazo.

La adopción es un acto de responsabilidad y consciencia, es una decisión que no se puede tomar a las carreras, pues se trata de un ser vivo que, al igual que usted, necesita unos cuidados básicos para vivir una vida plena.

Leer: ¿Qué cosas pueden percibir los gatos?

3. ¿Es parte de mi futuro?

Una vez adopte, el perro se convierte en parte de su pasado, presente y futuro. Si usted se va de viaje, se cambia de país, se muda, debe contar con él y garantizarle una buena vida.

4. La decisión se toma en familia.

Adoptar un perro es una gran decisión que debe tomar junto a toda la familia, incluyendo a los más pequeños. ¿La razón? La responsabilidad del cuidado y las salidas de la mascota deben ser compartidas entre todos.

5. Eduque al perro.

Un perro adoptado requiere mucha paciencia y educación. Al principio puede ser difícil la convivencia, pero con mucha paciencia, amor y cariño, todos irán acoplándose a la nueva vida.

6. Recursos económicos.

Tener un animal implica gastos de comida, medicamentos, antipulgas, desparasitantes, vacunas, juguetes, correa y, obviamente, las visitas al veterinario. Es importante que se pregunte si tiene la capacidad económica para suplir todas las necesidades del perro.

Leer: Esto hacen los gatos cuando aman a sus dueños

7. Bríndele una buena alimentación.

Si el nuevo integrante es un cachorro, debe saber que la alimentación es crucial en sus primeros meses de vida para que crezca fuerte y sano.

8. ¿Qué tipo de perro quiere adoptar?

Al adoptar es importante saber qué tipo de perro quiere: grande, pequeño, joven, adulto, etc. Todos los perros, sin importar su raza, merecen un hogar lleno de amor y cariño.

9. ¿Cuenta con el tiempo para tener un perro?

La idea de adoptar un perro es brindarle un mejor futuro, donde el animal pueda ser feliz y no sufra por diferentes motivos, entre estos que su tenedor no lo saque a pasear o no comparta tiempo con él.

10. No adopte si no está seguro.

Parte de la tenencia responsable es saber cuándo podemos tener a un animal de compañía y cuándo no.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com