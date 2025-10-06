¿Quién era Chicles? El “perro maratonista” por el que hoy piden justicia

En 2023, la imagen de Chicles quedó inmortalizada en un mural hecho por un artista local. Foto: Facebook: Héctor Flecha Hernandez

El mundo del “running” en Tijuana, México, está de luto tras la partida de Chicles, el perro corredor que se convirtió en un símbolo de los maratones y de la comunidad atlética local. Adoptado en 2018 por el corredor y comentarista deportivo Héctor “El Flecha” Hernández, este perrito pasó de vivir en las calles a ganarse el cariño de cientos de atletas que lo veían cruzar metas con un entusiasmo único.

Chicles no solo acompañaba a su dueño en entrenamientos y carreras, también se convirtió en inspiración para quienes lo veían correr. En su primera competencia obtuvo un tercer lugar, y más adelante alcanzó notoriedad nacional al marcar un tiempo oficial de 13 minutos con 38 segundos en una carrera de 5 kilómetros. Sus logros lo hicieron parte de la identidad del atletismo mexicano, donde era reconocido como un corredor más.

La noticia de su muerte, ocurrida el 30 de septiembre, conmocionó a la comunidad. De acuerdo con su cuidador y con la organización Huellitas de Amor sin Fronteras, Chicles habría sido víctima de envenenamiento. La Fiscalía de Baja California ya abrió una investigación por crueldad animal y se realizará una necropsia para esclarecer lo sucedido.

Durante una reciente carrera en Tijuana, decenas de corredores lo homenajearon llevando su foto en alto. Fue un gesto de despedida que demostró cuánto significaba para la ciudad: más que una mascota, fue un compañero de vida y un ejemplo de que los animales pueden inspirar tanto como los propios atletas.

