“Quiero adoptar un perrito invisible”: el mensaje que conmovió a un refugio de animales

Un mensaje inesperado llegó a la bandeja de entrada de la Fundación Huella por Huella, ubicada en Ciudad de México, y conmovió a todos los que trabajan a diario por el bienestar animal. No era una solicitud común de adopción. Al contrario, se alejaba por completo de las exigencias que suelen repetirse una y otra vez.

“Hola, buen día, quiero adoptar un perrito ‘invisible’, viejito, sin patita, de esos que desafortunadamente nadie ve y casi nadie adopta. Con gusto lleno el formulario, pero no sé si haya algo así”, escribió un usuario a la fundación. El mensaje, compartido posteriormente por Huella por Huella, fue descrito por el equipo como uno que les “apachurró el corazón bonito”.

Desde la experiencia de la organización, este tipo de solicitudes son excepcionales. En un contexto donde la adopción muchas veces se confunde con la búsqueda de un animal que cumpla estándares estéticos como “la hembra más bonita, talla chica, que no tire pelo, que parezca cachorro eterno y no crezca ni tres centímetros más”, los perros mayores, con alguna discapacidad o de carácter tímido suelen quedar olvidados.

Huella por Huella ha acompañado procesos de rescate, rehabilitación y adopción responsable de más de 750 animales. Sin embargo, según señala la fundación, solo en cuatro ocasiones han recibido mensajes con la intención de adoptar a aquel perro que nadie mira, al que pasa desapercibido en los refugios y que rara vez es elegido.

“Eso es la verdadera adopción”, destacan desde la organización. No se trata de encontrar al animal “perfecto”, sino de reconocer que muchos de esos perros considerados invisibles pueden ser, en realidad, el compañero ideal para la persona correcta. Animales mayores, con alguna discapacidad, con pérdida de visión o con miedos acumulados por historias de abandono, pero que aún tienen mucho amor para dar.

El mensaje compartido por la fundación no solo busca visibilizar esta realidad, sino también abrir una conversación más amplia sobre la adopción consciente. A través de sus redes sociales, Huella por Huella invitó a la comunidad a reflexionar y a compartir experiencias: si se animarían a adoptar a un “invisible” o si ya lo hicieron y cómo esa decisión transformó sus vidas.

La publicación cerró con el deseo de que cada perro invisible deje de serlo, que encuentre un hogar donde no importe la edad, la falta de una patita o las cicatrices del pasado, sino la posibilidad de construir una nueva historia.

