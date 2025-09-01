No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Reacción de golden retriever al ver a su dueño tras su primer día de clases

Beau, un perro leal y protector, vivió con angustia el primer día de clases de su hermano humano, Frankie, a quien espera cada tarde con inquebrantable devoción. Esta es la historia.

01 de septiembre de 2025 - 09:20 p. m.
Beau y su hermano humano Frankie comparten un lazo inquebrantable.
Foto: Tik tok @beaunosebones
Beau no es solo un perro, es un acompañante y protector en cada una de las etapas que ha vivido la familia que lo adoptó. Desde que sus cuidadores anunciaron la llegada de un nuevo integrante, el canino estuvo presente en cada momento clave: la revelación del género, la elección del nombre y, finalmente, el nacimiento de Frankie, su “hermano humano”.

Lo que comenzó como una convivencia entre un cachorro curioso y un recién nacido, se transformó en una amistad entrañable. Beau pasó de ser una mascota a convertirse en un verdadero hermano mayor: atento, cariñoso y siempre vigilante. Juntos han compartido juegos, paseos y tardes tranquilas, consolidando un vínculo que enternece a miles de usuarios en redes sociales.

A través de la cuenta de TikTok @BeauNoseBones, la familia ha documentado esta relación única con videos llenos de ternura y humor, que capturan desde las primeras interacciones hasta las aventuras cotidianas de ambos.

Pero recientemente, un nuevo hito familiar puso a prueba a Beau. Mientras todos celebraban el primer día de clases de Frankie, para el perro fue una jornada de confusión y tristeza.

“Pensábamos que el primer día de escuela sería difícil para nosotros como padres, pero pronto nos dimos cuenta de que alguien más lo estaba pasando peor”, comentaron los dueños en una publicación viral.

Tras notar la ausencia de su pequeño compañero, Beau se quedó inmóvil junto a la puerta, sin comprender por qué Frankie no volvía. “Pasaron horas y él seguía allí, esperando cada sonido, con la esperanza de que fuera la puerta abriéndose”, relataron.

El momento del reencuentro fue tan emotivo como esperado. Beau, al ver regresar a Frankie, no pudo contener su alegría: movió la cola con fuerza, saltó emocionado y lo llenó de besos, como si los años hubieran pasado en lugar de unas horas.

Aunque aún le cuesta adaptarse a la nueva rutina escolar, Beau demuestra día a día que el amor de un perro no conoce horarios. Espera pacientemente junto a la puerta, atento a cada sonido, listo para celebrar con entusiasmo el regreso de su mejor amigo.

Leaving Frankie at school was hard…but watching Beau wait for him by the door? Heartbreaking.🥹 #dogsoftiktok

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

