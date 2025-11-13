Rescatan a un perro que había sido arrojado dentro de un costal en río de Caquetá

El perro, rescatado de un río en Florencia, Caquetá, recibe atención veterinaria tras sobrevivir a un caso de abandono y maltrato. Foto: Departamento de Policía Caquetá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las ultimas horas, la Policía de Colombia logró rescatar a un perro que había sido arrojado dentro de un costal al río en Florencia, Caquetá. El animal, un macho adulto de aproximadamente dos años, fue encontrado en estado de hipotermia y con signos de maltrato, pero gracias a la rápida acción de la comunidad y de las autoridades, hoy se recupera en el Albergue Municipal.

“Rescatamos a un canino que había sido abandonado dentro de un costal en el río en Florencia, Caquetá. Gracias a la comunidad, logramos ponerlo a salvo, devolviéndole la oportunidad de vivir y sentir el cariño que merece”, informó la institución a través de su cuenta oficial de X (@CarabinerosCol).

El hecho, que ha generado rechazo y conmoción entre los habitantes de la región, fue reportado inicialmente por personas que transitaban cerca del afluente y escucharon los ladridos. Al llegar al lugar, los uniformados de la Policía Ambiental encontraron el costal atascado entre ramas y lograron rescatarlo antes de que fuera arrastrado por la corriente.

El perro fue trasladado de inmediato al Albergue Municipal de Florencia, donde recibió atención veterinaria urgente. Según explicó el médico veterinario y coordinador del centro, Henry García, el animal presentaba un cuadro severo de hipotermia y varias lesiones compatibles con maltrato físico.

“Recibimos por parte de la Policía Ambiental un caso de maltrato animal. Es un macho adulto, de aproximadamente dos años, muy noble, pero víctima de agresiones que le ocasionaron un impacto en el rostro. Tiene afectado el ojo derecho y una posible fractura en la mandíbula. Llegó mojado, con una hipotermia bastante marcada, pero ya iniciamos tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos”, explicó el profesional.

El veterinario añadió que el equipo del albergue se encuentra monitoreando su evolución y realizará exámenes complementarios una vez su temperatura corporal se estabilice. “La idea es sacarlo adelante y darle una segunda oportunidad en un hogar donde realmente lo quieran”, añadió.

El caso ha reavivado el debate sobre el maltrato animal en el país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción. En Colombia, la Ley 1774 de 2016 tipifica el maltrato animal como delito, con penas que pueden ir de 12 a 36 meses de prisión, además de multas económicas, para quienes causen daño o sufrimiento a un ser vivo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱