Rescataron a un perro con fracturas abandonado en un costal de basura en Barranquilla

De acuerdo con las personas que participaron en el rescate, el perro, de aproximadamente un año, presentaba dificultades para moverse.

03 de marzo de 2026 - 08:00 p. m.
El canino recibe atención básica en el Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Barranquilla.
Foto: Pixabay
La comunidad del sector Torres de la Macarena, en Barranquilla, denunció el hallazgo de un perro que fue abandonado dentro de un costal y bolsas de basura, en una zona donde se acumulaban desechos a la espera de recolección.

El caso se conoció a través de videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa a un hombre abriendo un saco de tela que había sido dejado a un costado de la vía, entre escombros. Del interior salió el animal, posteriormente llamado Beethoven.

De acuerdo con las personas que participaron en el rescate, el perro, de aproximadamente un año, presentaba dificultades para moverse. Horas después confirmaron que tiene fracturas en sus extremidades posteriores, lo que le impide caminar.

El canino recibe atención básica en el Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Barranquilla. Sin embargo, según lo informado por ciudadanos y replicado en redes sociales, requiere exámenes diagnósticos avanzados para establecer si existe compromiso de la médula espinal y definir el tratamiento a seguir.

La periodista Grey Rodríguez, corresponsal de Noticias Caracol en Barranquilla, difundió el caso e hizo un llamado público para conseguir apoyo especializado. En su mensaje señaló que el animal necesita valoración por ortopedia veterinaria y estudios como resonancia magnética, procedimientos que no pueden realizarse en el centro donde actualmente es atendido.

Tras la divulgación del caso, usuarios en distintas plataformas digitales comenzaron a compartir la historia con el objetivo de ubicar un centro veterinario con equipos especializados o un profesional que pueda asumir el procedimiento.

Mientras se gestiona la realización de los exámenes, el estado de salud de Beethoven es reservado. La comunidad mantiene activa la solicitud de apoyo para cubrir los estudios requeridos y garantizar el tratamiento correspondiente.

La Red Zoocial

