Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Rue llevaba días asustada en su jaula, pero una voluntaria le cambió el destino

Al inicio del encuentro, la perrita se mostró abrumada y se refugió en la parte trasera de su jaula, evitando el contacto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
23 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.
La noticia generó numerosas reacciones de alegría entre los usuarios, quienes celebraron que la perrita encontrara finalmente un hogar.
La noticia generó numerosas reacciones de alegría entre los usuarios, quienes celebraron que la perrita encontrara finalmente un hogar.
Foto: @rachelishaa
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una perrita tímida encontró un nuevo comienzo gracias al gesto de una voluntaria que decidió regalarle un día fuera de la jaula. La historia, difundida en TikTok el 11 de febrero por la usuaria @rachelishaa, ha conmovido a millones de personas y suma más de 1,4 millones de reproducciones y más de 90.000 “me gusta”.

Rue, descrita por el personal como “nerviosa y tímida”, había sido entregada al refugio apenas unos días antes. Cuando la voluntaria preguntó qué perro necesitaba con mayor urgencia una salida al aire libre, los trabajadores la dirigieron hacia ella. Al inicio del encuentro, la perrita se mostró abrumada y se refugió en la parte trasera de su jaula, evitando el contacto.

Vínculos relacionados

Fundaciones han rescatado cientos de animales en Córdoba y ahora les buscan hogar
Don Jediondo tiene noble gesto con una perrita callejera: “¿Me la llevo pa Sutamarchán?”
Abandonan gatos recién nacidos en una caja de zapatos: “los tiraron bajo el sol y se fueron”

Sin embargo, pequeños gestos marcaron la diferencia. Con paciencia y premios, la voluntaria logró que Rue se acercara poco a poco. Aquel primer avance, aunque sutil, evidenció un cambio en su actitud.

Más tarde, ya en el automóvil, la perrita recibió juguetes y golosinas, y comenzó a relajarse. Según el texto que acompaña el video, parecía no comprender que toda la atención estuviera destinada exclusivamente a ella.

Durante la jornada, Rue también disfrutó de un “pup cup” y de un paseo por el parque con un arnés amarillo que llevaba la frase “Adóptame”. Aunque aún mostraba algo de nerviosismo, su comportamiento mejoró conforme transcurrían las horas. Las imágenes la muestran más confiada, aceptando caricias y acurrucándose junto a la voluntaria.

El desenlace no tardó en llegar. Al finalizar el video, se informa que Rue dejó el refugio poco después de aquella salida, lo que sugiere que fue adoptada. La noticia generó numerosas reacciones de alegría entre los usuarios, quienes celebraron que la perrita encontrara finalmente un hogar.

La historia pone de relieve el impacto que un acto de dedicación puede tener en la vida de un animal vulnerable y cómo una simple oportunidad puede cambiar su destino.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Auto

Atención

Refugio

Adopción

Caricias

Final feliz

Video

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.