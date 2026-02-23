Rue llevaba días asustada en su jaula, pero una voluntaria le cambió el destino

La noticia generó numerosas reacciones de alegría entre los usuarios, quienes celebraron que la perrita encontrara finalmente un hogar. Foto: @rachelishaa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una perrita tímida encontró un nuevo comienzo gracias al gesto de una voluntaria que decidió regalarle un día fuera de la jaula. La historia, difundida en TikTok el 11 de febrero por la usuaria @rachelishaa, ha conmovido a millones de personas y suma más de 1,4 millones de reproducciones y más de 90.000 “me gusta”.

Rue, descrita por el personal como “nerviosa y tímida”, había sido entregada al refugio apenas unos días antes. Cuando la voluntaria preguntó qué perro necesitaba con mayor urgencia una salida al aire libre, los trabajadores la dirigieron hacia ella. Al inicio del encuentro, la perrita se mostró abrumada y se refugió en la parte trasera de su jaula, evitando el contacto.

Sin embargo, pequeños gestos marcaron la diferencia. Con paciencia y premios, la voluntaria logró que Rue se acercara poco a poco. Aquel primer avance, aunque sutil, evidenció un cambio en su actitud.

Más tarde, ya en el automóvil, la perrita recibió juguetes y golosinas, y comenzó a relajarse. Según el texto que acompaña el video, parecía no comprender que toda la atención estuviera destinada exclusivamente a ella.

Durante la jornada, Rue también disfrutó de un “pup cup” y de un paseo por el parque con un arnés amarillo que llevaba la frase “Adóptame”. Aunque aún mostraba algo de nerviosismo, su comportamiento mejoró conforme transcurrían las horas. Las imágenes la muestran más confiada, aceptando caricias y acurrucándose junto a la voluntaria.

El desenlace no tardó en llegar. Al finalizar el video, se informa que Rue dejó el refugio poco después de aquella salida, lo que sugiere que fue adoptada. La noticia generó numerosas reacciones de alegría entre los usuarios, quienes celebraron que la perrita encontrara finalmente un hogar.

La historia pone de relieve el impacto que un acto de dedicación puede tener en la vida de un animal vulnerable y cómo una simple oportunidad puede cambiar su destino.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱