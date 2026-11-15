De acuerdo con la información compartida por la fundación en sus redes sociales, el animal fue encontrado amarrado en la entrada de un lote, con un cuadro de desnutrición severa. Durante su atención…

La Fundación Por Amor a Rocky hizo un llamado para encontrar un hogar de paso para Sanji, un perro de tamaño mediano a grande que permanece hospitalizado en una clínica veterinaria de Barranquilla. La organización busca trasladarlo a Bogotá, pero necesita una familia que pueda recibirlo temporalmente y brindarle los cuidados que requiere.

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Sanji necesita un hogar de paso en Bogotá: fue rescatado con moquillo y desnutrición

De acuerdo con la información compartida por la fundación en sus redes sociales, el animal fue encontrado amarrado en la entrada de un lote, con un cuadro de desnutrición severa. Durante su atención veterinaria dio positivo a moquillo, por lo que recibió tratamiento. Actualmente, según la organización, ya no presenta síntomas de la enfermedad.

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Buscan un hogar de paso para Sanji en Bogotá

La fundación explicó que necesita trasladar al perro a Bogotá con urgencia, pero no cuenta con un espacio disponible para recibirlo en sus instalaciones. Por eso, está buscando una persona o familia que pueda ofrecerle un hogar de paso.

Una de las condiciones para recibirlo es que en la vivienda no haya otros perros. Además, es importante tener en cuenta que Sanji necesita un lugar donde pueda estar tranquilo y recibir atención.

Las personas que tengan disponibilidad para acogerlo pueden comunicarse directamente con la Fundación Por Amor a Rocky a través de sus redes sociales. La organización también invitó a quienes puedan ayudar a compartir su historia para ampliar las posibilidades de encontrarle un lugar.

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Así puede ayudar a cubrir la hospitalización de Sanji

Mientras encuentra un hogar de paso, Sanji continúa internado en una clínica veterinaria de Barranquilla. Sin embargo, su permanencia representa un gasto diario que la fundación asegura que ya no puede seguir cubriendo.

Según la publicación, cada día de hospitalización cuesta COP 130.000, por lo que también están recibiendo donaciones para pagar su atención veterinaria. Quienes deseen aportar económicamente pueden hacerlo a través de los siguientes canales compartidos por la organización:

Llave, Nequi o Daviplata: 3193020540 (She Sai).

3193020540 (She Sai). Bancolombia, cuenta de ahorros: 10099996264.

10099996264. Davivienda, cuenta de ahorros: 488403739128.

488403739128. PayPal: Paypal.me/rockydonacion.

Paypal.me/rockydonacion. Tarjeta débito o crédito: bit.ly/rockydonacion.

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