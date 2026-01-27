Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Se llevó sorpresa al recibir una foto de la guardería y ver lo que estaba haciendo su perro

El episodio se suma a una larga lista de comportamientos peculiares de mascotas compartidos en redes sociales.

La Red Zoocial
27 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia. Más allá del tono humorístico que despertó la imagen, especialistas señalan que el caso pone en relieve un aspecto relevante de la salud canina.
Foto: @xxrakel
En un contexto en el que los dueños de mascotas demuestran cada vez mayor dedicación por el bienestar de sus animales, una cuidadora de perros ha captado la atención de miles de usuarios en internet por una solución tan inusual como efectiva.

Una publicación compartida en Reddit por el usuario u/d4wnn, residente de Dallas, Texas, muestra a un chihuahua negro de pelo largo sobre un pequeño parche de tierra cuidadosamente colocado encima de una alfombra blanca, protegida con una lámina transparente. La imagen, publicada el 25 de enero, superó los 7.100 votos positivos en la plataforma.

Según el autor de la publicación, el perro se negaba a hacer sus necesidades en la nieve, lo que llevó a la cuidadora a improvisar una alternativa dentro del hogar. La creatividad y el compromiso demostrados generaron una ola de comentarios favorables por parte de otros usuarios, quienes destacaron el nivel de atención y cuidado brindado al animal.

Más allá del tono humorístico que despertó la imagen, especialistas señalan que el caso pone en relieve un aspecto relevante de la salud canina. De acuerdo con el American Kennel Club (AKC), los perros deberían evacuar al menos una o dos veces al día.

Aunque pequeñas variaciones no siempre representan un problema, la ausencia de evacuaciones por más de 24 a 36 horas puede ser motivo de preocupación y justificar una consulta veterinaria, especialmente si el animal presenta síntomas como letargo, vómitos, esfuerzo al defecar o presencia de sangre.

Desde esta perspectiva, la solución adoptada por la cuidadora, aunque llamativa, respondió a una necesidad concreta: preservar la salud del perro en condiciones climáticas adversas.

El episodio también se suma a una larga lista de comportamientos peculiares de mascotas compartidos en redes sociales, donde dueños relatan desde perros que evitan caminar sobre superficies calientes hasta aquellos que exigen ser cargados durante los paseos o aparentan temblar para obtener comida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

