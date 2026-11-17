Después de varios años de servicio, la institución anunció su retiro y le dedicó un mensaje de agradecimiento por su entrega, valentía y lealtad. La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la Policía Nacional y Carabineros de…

Killer es uno de esos perros cuyo trabajo muchas veces ocurre lejos de las cámaras, pero es indispensable para proteger vidas. Este pastor belga malinois hizo parte del grupo K9 de guías caninos de la Policía Nacional en el Cauca, donde participó en diferentes procedimientos de detección de explosivos.

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Después de varios años de servicio, la institución anunció su retiro y le dedicó un mensaje de agradecimiento por su entrega, valentía y lealtad. La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la Policía Nacional y Carabineros de Colombia, junto con un video que repasa algunos de los momentos de su trayectoria.

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Killer ayudó a localizar 600 kilos de explosivos

Durante su servicio, el canino recorrió varios municipios y escenarios de riesgo. Su entrenamiento y capacidad olfativa le permitieron apoyar las labores de detección de artefactos explosivos, una labor importante en estos territorios que representan una amenaza para las comunidades.

En el video publicado por la institución, la historia se cuenta desde la voz del propio Killer, que recuerda algunos de los procedimientos en los que participó y el propósito que encontró en su trabajo. "Desde Cali hasta el Cauca, recorrí caminos, municipios y escenarios de riesgo, enfrentando amenazas que nunca lograron detener mi valentía", destacan en la narración.

Uno de los momentos destacados de su trayectoria ocurrió en Popayán, donde participó en procedimientos de detección de explosivos en diciembre de 2025 y abril de 2026. Según la Policía Nacional, en estas intervenciones ayudó a localizar 600 kilogramos de explosivos. "Mi nariz ayudó a evitar tragedias", señalan en el video.

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Killer comienza una nueva etapa después de su servicio

La despedida también reconoce el vínculo que construyó con los guías caninos que lo acompañaron en sus años de trabajo. Ahora, su retiro marca el final de su labor en el servicio operativo de la Policía Nacional. Sin embargo, la institución quiso destacar que su aporte no será olvidado por quienes trabajaron a su lado. "Hoy me despido del servicio operativo, pero no de mi esencia, porque fui, soy y siempre seré Killer, un héroe de cuatro patas", concluyeron en el video.

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