Según contó la organización en una publicación en sus redes sociales, los cachorros tenían aproximadamente 45 días de vida y ya estaban siendo regalados a cualquier…

Una perrita que había sido abandonada mientras estaba en gestación encontró refugio en la casa de una familia en una vereda de La Calera, Cundinamarca. Allí dio a luz y permaneció junto a sus cachorros hasta que la situación llegó a conocimiento de la Fundación Patrulla Criolla, que decidió intervenir para evitar que los pequeños continuaran expuestos a condiciones vulnerables.

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Según contó la organización en una publicación en sus redes sociales, los cachorros tenían aproximadamente 45 días de vida y ya estaban siendo regalados a cualquier persona que pasara por el sector. De hecho, uno de ellos alcanzó a ser entregado antes de que la fundación conociera el caso.

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Pese a las dificultades económicas que atraviesa la organización, sus integrantes decidieron rescatar a la madre y a los pequeños para brindarles una oportunidad de crecer en un entorno seguro. La fundación también destacó el gesto de la familia que acogió a la perrita durante su gestación y le ofreció un techo y los cuidados que estaban a su alcance.

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La perrita y sus cachorros necesitan atención veterinaria

Después del rescate, los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Fundación Patrulla Criolla, donde permanecen a salvo. Sin embargo, su proceso de recuperación apenas comienza y algunos de los cachorros presentan heridas en sus cuerpos, además de una infestación de pulgas y parásitos.

De acuerdo con la organización, la situación de la madre también genera preocupación, ya que presenta un cuadro de diarrea, por lo que necesita una valoración veterinaria y exámenes que permitan conocer su estado de salud y determinar los tratamientos que requiere. Por esta razón, la fundación hizo un llamado para conseguir recursos que permitan cubrir los procedimientos médicos y garantizar el bienestar de toda la familia.

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La organización explicó que actualmente tiene bajo su cuidado a más de 60 perros y 12 gatos, lo que implica para ellos asumir diariamente gastos de alimentación, atención veterinaria y manutención. Aunque sus integrantes continúan trabajando por los animales que necesitan ayuda, reconocieron que no pueden asumir solos todos los costos. Por eso, invitaron a las personas interesadas en colaborar a sumarse a su labor y contribuir con el cuidado de los perros y gatos que permanecen bajo su protección.

Quienes deseen apoyar a la perrita y sus cinco cachorros, o aportar al sostenimiento de los demás animales rescatados, pueden comunicarse directamente con la Fundación Patrulla Criolla a través de sus redes sociales para conocer cómo realizar una donación.

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