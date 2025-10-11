¿Sin plan para este puente festivo? Visite estos parques con su perro en Bogotá

En Bogotá, varios parques cuentan con áreas exclusivas para perros, diseñadas para su recreación y cuidado. Foto: @AnimalesBOG

Pasear con perros por sus parques ya no es solo una actividad recreativa, sino una experiencia pensada para su bienestar. Hoy, varias zonas caninas estructuradas ofrecen espacios seguros, divertidos y diseñados exclusivamente para ellos.

Salir a pasear con la mascota al parque es, sin duda, uno de los planes favoritos de muchas personas. Los espacios al aire libre, el contacto con la naturaleza, la posibilidad de correr, jugar y socializar con otros animales hacen de esta actividad una experiencia ideal para fortalecer el vínculo entre humanos y sus compañeros de cuatro patas.

Aunque casi cualquier parque puede ser un buen lugar para compartir con animales de compañía, en los últimos años Bogotá ha dado un paso más allá. La ciudad ha comenzado a transformar su infraestructura urbana para responder al creciente protagonismo que las mascotas tienen en la vida de las personas. Ya no basta con amplias zonas verdes, ahora se trata de ofrecer espacios exclusivamente diseñados para su bienestar y esparcimiento.

Uno de los avances más notables ha sido la creación de zonas caninas estructurantes en varios parques de la capital. Estos espacios están pensados para garantizar no solo la seguridad de los animales, sino también su diversión, ejercicio y socialización. Cuentan con cerramientos especiales, puntos de hidratación, bancas con anclajes y áreas lo suficientemente amplias para que los perros puedan correr libremente sin riesgo de perderse. Algunos, incluso, incluyen juegos y circuitos diseñados específicamente para ellos.

A continuación, presentamos una guía de los principales parques de Bogotá donde los perros no solo son bienvenidos, sino que son los verdaderos protagonistas.

Parque Simón Bolívar: el favorito de todos

El parque para mascotas del Simón Bolívar está ubicado cerca de la entrada de la carrera 68 y fue inaugurado en 2018 con el propósito de ser un espacio exclusivo para las familias con perros. Cuenta con un área cerrada que le permite a los peludos correr y jugar libremente sin correa.

El Parque Simón Bolívar ofrece además amplias zonas verdes, espacios de descanso y áreas de socialización. Durante los fines de semana se organizan talleres de entrenamiento canino y actividades lúdicas, lo que lo convierte en uno de los destinos más concurridos por los amantes de los animales.

Sin embargo, es importante recordar que en este parque también habita fauna silvestre local, como aves y pequeños mamíferos, por lo que es fundamental estar atentos a las mascotas y evitar que interfieran o causen daño a estos animales.

Biblioteca Virgilio Barco: diversión con agua incluida

El parque de la biblioteca Virgilio Barco, ubicado en la Cra 60 #57-60, es un lugar infaltable para los cuidadores de perros. Este lugar ofrece más de cinco zonas diseñadas para el esparcimiento de las mascotas, incluyendo piscinas y lagos artificiales, ideales para los peludos que disfrutan del agua. Las extensas zonas verdes permiten juegos, entrenamiento o simplemente pasar una tarde de pícnic en familia. La entrada es libre y gratuita, sin restricciones de raza, tamaño o edad.

Parque de los perros Colsubsidio

También conocido como el “parque de entretenimiento canino”, se encuentra en la Autopista Norte #245-91. Este espacio fue concebido como un homenaje al papel social de las mascotas y ofrece más de 2.000 metros cuadrados de diversión. Incluye una pista de Agility con 11 obstáculos, montañas de caucho, piscina, areneros y zonas de descanso con mobiliario y puntos de hidratación. La entrada es gratuita, pero se debe presentar el carné de vacunación y registrar al perro en el punto de información.

Parque El Tunal: opción para el sur de Bogotá

Ubicado dentro del parque metropolitano El Tunal, este espacio con cerramiento especial está diseñado para el uso exclusivo de los perros. Con una pista de Agility y amplias zonas verdes, es una excelente alternativa para las familias del sur de la ciudad que buscan un lugar seguro y divertido para sus mascotas.

Otros parques amigables con las mascotas

Si bien muchos parques de la ciudad aún no cuentan con zonas estructuradas exclusivamente para mascotas, sí ofrecen espacios verdes ideales para compartir con los perros. Aquí le dejamos algunas opciones:

Parque de la 93

Parque El Virrey

Parque Santa Paula

Parque de Usaquén

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Parque Belmira Usaquén

Parque Padua Usaquén

Parque La Independencia

Cabe aclarar que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha establecido restricciones específicas en algunos parques de la ciudad. En el Parque de Los Novios y el Parque Ciudad Montes, no está permitida la entrada de animales de compañía, debido a la presencia de una amplia variedad de fauna silvestre que habita en estos ecosistemas. Esta medida busca proteger y conservar la biodiversidad local, evitando posibles alteraciones o daños causados por la interacción con mascotas.

