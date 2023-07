Sky, la perrita golden de la sargento Karina Ramírez, también fue liberada por el ELN

La mujer fue secuestrada con sus dos hijos y su mascota en zona rural de Arauca. Foto: Archivo particular

Luego de cinco días de estar en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la sargento segundo Ghislaine Karina Ramírez, sus dos hijos menores de edad, de seis y ocho años, y su perrita Sky, fueron liberados y posteriormente entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

La familia había sido retenida el pasado 3 de julio, en horas de la noche, cuando la sargento se movilizaba por una carretera del municipio de Fortul con destino al municipio de Arauca. El responsable es el frente Domingo Laín Sáenz de ese grupo armado.

Leer: ELN libera a la sargento Karina Ramírez y a sus hijos en Arauca

¡BUENAS NOTICIAS!❤️🐶



Sky, la perrita golden retriever de la sargento Karina Ramírez y sus hijos, también fue liberada por el ELN. https://t.co/Nn2xDc66op pic.twitter.com/jUaeF0KeJq — La Red Zoocial (@laredzoocial) July 7, 2023

La liberación fue celebrada a través de su cuenta de Twitter, entre otras personas, por el comandante del Ejército, Helder Fernán Giraldo, quien agradeció la mediación de la Defensoría del Pueblo y de la iglesia, pero aprovechó nuevamente para condenar el secuestro. “El secuestro es una flagrante violación a los Derechos Humanos que debe desaparecer. Rechazamos este hecho, acompañaremos a la familia de nuestra militar”.

Además del regocijo por el regreso de la sargento junto a sus pequeños hijos, en redes sociales también han mostrado su felicidad luego de ver a Sky en las fotos. Se trata de una golden retriever que también viajaba con la familia en el automóvil y que fue retenida durante cinco días por el grupo armado.

La sargento Ramírez tiene 36 años y es oriunda de Melgar (Tolima). Inició su carrera en el Ejército como auxiliar de servicios en 2011 y su especialidad es la musical, dado que cuenta con una carrera profesional en el arte con énfasis en clarinete. Se supone que se estaría incorporando en el Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate, Rafael Aragona.

Leer: Esta es la personalidad de los gatos según su color

#ComunicaciónOficial | Agradecemos a la @DefensoriaCol y la Iglesia Católica por su labor, al facilitar la libertad de la Sargento Karina Ramírez y sus dos hijos, que habían sido secuestrados por el GAO-ELN el pasado 3 de julio en #Arauca (1) — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) July 7, 2023

Wilson es un pastor belga malinois que se robó el corazón de todos los colombianos. Este cachorro, de tan solo 2 años, fue clave en el rescate y búsqueda de Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1), los cuatro niños indígenas que sobrevivieron por 40 días en la selva entre el Guaviare y Caquetá.

Lamentablemente, este héroe canino se perdió mientras seguía el rastro de los menores en la espesa vegetación y ya se van a cumplir dos meses desde la última vez que fue visto con vida. Ante esto, las Fuerzas Militares aseguraron que es improbable encontrarlo y que en los próximos días terminará, oficialmente, la Operación Esperanza.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, asegura el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza.

Leer: “Todos tenemos un perro Wilson dentro de nuestro corazón”: Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares afirman que han hecho todo lo que está a su alcance para encontrar a Wilson, como utilizar a dos perritas en celo para atraerlo, dejar las prendas de su guía canino y hasta las unidades han quedado estáticas preparando comida para producir olores que lo atraigan, pero nada ha traído resultados.

En los últimos días, se conoció un video de un perrito muy parecido al pastor belga malinois deambulando por el municipio de La Plata, en Huila. Algunos usuarios en redes sociales creyeron que era Wilson.

“Desde La Plata (Huila) envían un video y una foto en donde se observa a un perrito muy parecido a Wilson deambulando en zona rural del municipio. Estamos hablando de una distancia considerable, cercana a los 200 km. Importante verificar esta información Ejército Nacional de Colombia y Fuerzas Militares de Colombia”, escribió Plataforma Alto a través de su cuenta de Twitter.

Leer: ¿Apareció el perro Wilson? Circula video de un canino muy parecido en Huila

Sin embargo, las Fuerzas Militares le confirmaron a La Red Zoocial que el perrito del video, lamentablemente, no era Wilson. ¿La razón? El animal “hubiera tenido que atravesar una cantidad de kilómetros que es casi imposible que lo hubiese hecho por los ríos que hay y más cosas. Así que no, no es Wilson”. El simple hecho de que Wilson lograra atravesar miles de kilómetros, de la Amazonía, en tan solo 17 días, era imposible.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com