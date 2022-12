“Te amaré por siempre”, así se despidió Carmen Villalobos de su perro Capuchino

Capuchino es un perro con un costo de entre $500.000 y $1.500.000 en el mercado. Además, se caracteriza por ser afectuoso y amistoso con las personas y niños. Foto: Sebastián Caicedo

Después de diez años de noviazgo y tres de matrimonio, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo decidieron terminar su relación. Ambos han mantenido en privado los motivos de su divorcio, pero expresaron que terminaron en buenos términos.

La expareja tiene tres perros: Capuchino, Mambo y Freud. Mambo y Freud son de raza yorkshire terrier. Capuchino, por otro lado, es un sabueso fino. Después de la separación, ambos actores acordaron que Capuchino, el perro más grande, se quedaría con Caicedo.

Capuchino es un perro con un costo de entre $500.000 y $1.500.000 en el mercado. Además, esta raza se caracteriza por ser afectuosa, amistosa, paciente y muy inteligente. Necesita de espacios abiertos para su tranquilidad.

El sabueso fino ha sido utilizado durante muchos años como perro de caza en las familias que trabajan en los campos. Además, es una raza de perro que se ha adaptado al clima y geografía de Colombia, por lo que puede encontrarse en cualquier región del país.

La Asociacion Club del Sabueso Fino Colombiano comenzó a promover el reconocimiento de esta raza, con ayuda de investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, que permitieron el censo, la caracterización y sus primeros registros. La Asociación buscaba cambiar la perspectiva que existía en torno a este perro como un animal de campo, para poder darle una connotación de “mascota noble”. Actualmente, la raza de Capuchino es reconocida como un “perro de raza fina” por el Club Canino Colombiano, desde 2015.

Los españoles introdujeron los sabuesos en Colombia. El origen de este canino se remonta a razas de cacería, como el sabueso español, bloodhound y coonhounds. Después de un cruce entre razas con otros caninos, surgió el sabueso fino colombiano como se le conoce hoy. Esta es la única raza canina reconocida como 100% colombiana.

La Asociación Club Canino Colombiano afirma que este es un perro bastante indicado como animal de compañía, pues es afectuoso con los niños y obediente. Además, no suele llevarse mal con otros perros ni con desconocidos.

Por otro lado, Mambo y Freud son dos perros de raza “yorkshire terrier”. Ellos se caracterizan por ser energéticos, con un cabello largo y lacio. Son uno de los perros más pequeños, pues miden entre 6 y 7 pulgadas de alto, pesan de 2 a 7 libras y pueden tener un precio que oscila entre $1′500.000 y $3′500.000.

“Quien te ve tan grandote, pero eres un consentido. Te amo con mi alma Capu, y así será por siempre, gracias por estos dos años llenitos de tanto amor, para muchos los perros son solo eso, perros, pero para otros son parte de nuestra familia y eso serás siempre mi Capu, un miembro más de esta familia. Mi capu eres un perro fuerte con una personalidad increíble, tienes una mirada tan noble que enamora a cualquiera, estoy segurísima de que vas a ser más feliz, siempre serás mi bebé grandote mi Capu, alias Juan Carlos, aquí siempre tendrás a tu otra familia, eres un perro excepcional. Te amaré por siempre”, escribió Carmen Villalobos en su Instagram, con una foto del animal.

El caleño, de 41 años, ya ha subido varias historias con Capuchino, quien se ve alegre corriendo en el campo y rodeado de plantas. Todo indica que las otras dos mascotas se quedarán con la actriz, mientras que Capuchino se quedará con Sebastián Caicedo.

La actriz comentó que el perro ahora vive en la finca de Caicedo, porque así lo habían acordado: “Desde el principio teníamos un acuerdo; yo iba a tener a Capuchino hasta esta fecha y ya después lo entregaba, Capu va a estar más feliz de lo que estaba... Se lo llevan a Medellín, a una casa, finca, va a tener otros hermanitos... Es difícil, es complicado, pero acuerdos son acuerdos”, comentó en sus redes sociales.

Hace pocos días, la actriz compartió en sus redes sociales el sufrimiento de sus mascotas por el uso de pólvora en medio de las fiestas de diciembre. De sus tres perritos, quienes más sufren con los fuertes ruidos son Mambo y Capuchino.

“Empezamos con la pólvora, mis perros están súper mal (...). Ustedes saben que Capu es grande, me tocó abrirle aquí el clóset. Miren, aquí está uno y aquí abajo, me tocó meter una sabanita para Mambito. Están súper nerviosos y ustedes ven a Capu grande y Capu es súper nervioso con la pólvora, entonces me tocó ponerle la camita acá. Linda época, pero para ellos no. Para ellos no es tan bonita”, comentó la actriz a través de Instagram.

