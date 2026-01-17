Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Tierna escena: border collie enseña a cachorro cómo jugar con pelota y conquista las redes

El video, que ha enternecido a miles de usuarios, destaca la sorprendente interacción entre ambos animales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
17 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
La repercusión del video ha sido ampliamente positiva y ha trascendido TikTok, al punto de que el dúo fue presentado en el programa Good Morning America.
La repercusión del video ha sido ampliamente positiva y ha trascendido TikTok, al punto de que el dúo fue presentado en el programa Good Morning America.
Foto: TikTok/@thegoldenboybuzz
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una escena protagonizada por dos perros se volvió viral en redes sociales tras mostrar a una border collie enseñándole pacientemente a un cachorro de golden retriever cómo jugar a su actividad favorita.

El momento fue captado por Grace Dower, una joven de 23 años residente en Columbus, Ohio, quien grabó a Belle, la border collie de su familia, mientras ayudaba a Buzz, un golden retriever de apenas 14 semanas, a entender cómo jugar tetherball. En las imágenes se observa al cachorro confundido con la pelota gigante, hasta que Belle interviene para guiarlo y mostrarle cómo moverla correctamente.

Vínculos relacionados

El último día de Pukita en en el planeta: tuvo un “gesto de amor eterno” con su familia
Estas son las recomendaciones de los expertos para elegir el nombre de una mascota
Fundación que protege a más de 50 perros en Choachí necesita apoyo para una mudanza urgente

Dower explicó que Belle es una perra muy atlética y que el tetherball es su juego favorito, por lo que se mostró entusiasmada al ver el interés de Buzz. Según relató, la escena reflejó no solo la paciencia de Belle, sino también su papel clave en el proceso de adaptación y aprendizaje del cachorro.

El video fue compartido en la cuenta de TikTok dedicada a Buzz (@thegoldenboybuzz) y rápidamente se volvió viral, superando las 276 mil reproducciones y acumulando más de 40 mil “me gusta”. Los usuarios destacaron la actitud tranquila y pedagógica de Belle, calificando el momento como uno de los más tiernos vistos en la plataforma.

Actualmente, Belle y Buzz tienen 6 y 3 años respectivamente y, aunque no viven juntos de forma permanente, mantienen un fuerte vínculo. Cada vez que se reencuentran, disfrutan jugando juntos, ya sea al tetherball, a buscar la pelota o nadando.

La repercusión del video ha sido ampliamente positiva y ha trascendido TikTok, al punto de que el dúo fue presentado en el programa Good Morning America. La historia se ha convertido en un ejemplo del lazo especial que puede formarse entre perros y de cómo el aprendizaje también puede surgir del compañerismo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Perro

Juego

Pelota

Video

Viral

Redes sociales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.