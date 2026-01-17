Tierna escena: border collie enseña a cachorro cómo jugar con pelota y conquista las redes

La repercusión del video ha sido ampliamente positiva y ha trascendido TikTok, al punto de que el dúo fue presentado en el programa Good Morning America. Foto: TikTok/@thegoldenboybuzz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una escena protagonizada por dos perros se volvió viral en redes sociales tras mostrar a una border collie enseñándole pacientemente a un cachorro de golden retriever cómo jugar a su actividad favorita.

El momento fue captado por Grace Dower, una joven de 23 años residente en Columbus, Ohio, quien grabó a Belle, la border collie de su familia, mientras ayudaba a Buzz, un golden retriever de apenas 14 semanas, a entender cómo jugar tetherball. En las imágenes se observa al cachorro confundido con la pelota gigante, hasta que Belle interviene para guiarlo y mostrarle cómo moverla correctamente.

Dower explicó que Belle es una perra muy atlética y que el tetherball es su juego favorito, por lo que se mostró entusiasmada al ver el interés de Buzz. Según relató, la escena reflejó no solo la paciencia de Belle, sino también su papel clave en el proceso de adaptación y aprendizaje del cachorro.

El video fue compartido en la cuenta de TikTok dedicada a Buzz (@thegoldenboybuzz) y rápidamente se volvió viral, superando las 276 mil reproducciones y acumulando más de 40 mil “me gusta”. Los usuarios destacaron la actitud tranquila y pedagógica de Belle, calificando el momento como uno de los más tiernos vistos en la plataforma.

Actualmente, Belle y Buzz tienen 6 y 3 años respectivamente y, aunque no viven juntos de forma permanente, mantienen un fuerte vínculo. Cada vez que se reencuentran, disfrutan jugando juntos, ya sea al tetherball, a buscar la pelota o nadando.

La repercusión del video ha sido ampliamente positiva y ha trascendido TikTok, al punto de que el dúo fue presentado en el programa Good Morning America. La historia se ha convertido en un ejemplo del lazo especial que puede formarse entre perros y de cómo el aprendizaje también puede surgir del compañerismo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱