Tras ser atropellada, mujer se queda en el capó de un carro para rescatar a su perro

El canino fue, presuntamente, tomado por una extraña. Foto: Instagram: BBCmun

Ali Zacharias salió a almorzar con su perro. Parecía un bonito día, así que decidió sentarse en el exterior del restaurante que había escogido para pasar un momento tranquilo en compañía de su perro, un bulldog francés de pelaje gris y ojos claros.

Sin embargo, las cosas se pusieron tensas rápidamente. De repente, el canino empezó a estirar su correa con fuerza y por debajo de la mesa. Su tutora, sin temor, lo soltó un poco, ya que pensó que estaba olfateando el lugar.

Lea: La razón por la que los gatos se acercan a unas personas y a otras no

Así que se llevó una gran sorpresa al notar que otra mujer, que estaba cerca de ellos, se levanta de su silla y toma al peludito, para girarse e ingresar a un carro. “Yo no quería dejar que el auto se fuera, me puse delante, pero para mi sorpresa condujeron hacia mí”, contó la cuidadora de la mascota a la BBC.

La mujer cayó en el capó del vehículo, mientras que pensaba en que no quería dejar ir al auto, porque ahí estaba su fiel amigo. Además, le preocupaba su vida, pues era consciente del grave peligro que corría. “Realmente pensé que iba a morir, pero en algún punto redujeron la velocidad, me echaron a un lado y caí dando vueltas. Me miré y no tenía heridas profundas”, agregó Zacharias, quien aún no recupera a su perro.

Su historia se compartió en redes sociales, por lo que diferentes usuarios se han manifestado al respecto: “Yo haría lo mismo. Por mis perros soy capaz de todo”, “que puede tener en la cabeza, alguien que es capaz de robar un perro, si quiere uno vaya a un refugio que allí hay muchos esperando que alguien les den un hogar”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com