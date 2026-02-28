Veterinaria alerta sobre el hábito más común que enferma a miles de perros

La obesidad en perros puede derivar en problemas articulares, cardíacos y metabólicos. Foto: ALEXANDR_OLEYNIK

La médica veterinaria especialista en nutrición y creadora de contenido Sandra Sierra, conocida en redes sociales como @sandrasierra.tuvet, lanzó una advertencia directa a los tutores de mascotas sobre uno de los hábitos más comunes y, según ella, perjudiciales en la alimentación de los perros. Se trata de darles “bocaditos” de comida humana.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la profesional relató que durante una reciente jornada de consulta presencial en Bogotá atendió varios casos de perros con obesidad mórbida. Señaló que el común denominador entre los pacientes era que les daban “bocaditos” de pan, arepa, mazorca, morcilla y otros alimentos ofrecidos como premios o muestras de cariño.

Aunque muchos tutores justifican estos gestos como actos de amor, Sierra insiste en que el efecto es contrario. “Yo sé que lo haces porque lo quieres, porque lo amas, pero le estás haciendo un mal”, afirmó. Según explicó, esos pequeños fragmentos de comida, que muchas veces parecen inofensivos, son una de las principales causas de gastritis, reflujo y aumento excesivo de peso en los perros.

La especialista recordó que la obesidad en los animales de compañía es una enfermedad grave que puede desencadenar múltiples complicaciones de salud como problemas articulares, trastornos metabólicos y afectaciones cardíacas.

Además del impacto calórico, la veterinaria subrayó que el sistema digestivo de los perros no está diseñado para procesar con regularidad alimentos condimentados, grasos o ricos en harinas, como los que suelen formar parte de la dieta humana. Incluso en pequeñas cantidades, estos productos pueden alterar su equilibrio gastrointestinal y afectar su bienestar general.

El llamado de la profesional es a optar por una alimentación balanceada, formulada específicamente para cubrir los requerimientos nutricionales de cada mascota. “Por amor es que debes dejar ya de darles bocaditos”, concluyó en el video publicado en sus redes sociales.

Su publicación abrió conversación entre seguidores, muchos de los cuales reconocieron que suelen compartir parte de su comida con sus perros sin dimensionar las posibles consecuencias. Sin embargo, más que una forma de juzgar las decisiones de los tutores de mascotas, la advertencia es para generar conciencia en temas de nutrición animal y establecer límites con los compañeros de cuatro patas.

