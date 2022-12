Fundación Rufo salvando vidas: más de 130 perros necesitan su ayuda en navidad

Actualmente, tienen bajo su cuidado a 135 perros y 7 gatos, y, según afirma Andrea Clavijo, no cuentan con ayudas o aportes del gobierno distrital o nacional. Foto: Cortesía

Hay personas que le dedican toda su vida a los animales; algunas, a través de obras benéficas realizadas a fundaciones y otras, adoptando mascotas para brindarles una segunda oportunidad. La historia que hoy contaremos en Buena mi perro, de La Red Zoocial, comenzó por Rufo y puede seguir viva gracias a su apoyo en esta navidad.

“Fue uno de los perros que rescaté y marcó parte de mi vida. Su caso demostró la indolencia de la gente y el sufrimiento por el que puede pasar un animal. Quise que siguiera siendo recordado por las personas”, comenta Andrea Clavijo, quien hace parte de la Fundación.

Rufo era un perrito criollo que nació bajo el calor de una “familia” hasta que algo comenzó a suceder en su boca: unas ampollas indicaron que algo no estaba bien con él. Tras ver la deplorable situación del canino, decidieron sacarlo a la calle. Él regresaba todos los días a dónde era su hogar pero lo rechazaron una y otra vez. Era maltratado debido a su condición, su boca estaba llena de ampollas, lo que le impedía comer y tomar agua.

Esta bogotana conoció la historia de Rufo y se dedicó a cuidarlo. Tras ver avances en su recuperación y ser testiga de cómo las ampollas desaparecían, la vida de Rufo y Andrea cambió para siempre. Sin embargo, su historia no fue tan feliz cómo ambos esperaban, Rufo falleció luego de que le saliera otra ampolla, esta vez más grande, y le diagnosticaran cáncer.

En su honor, decidió crear la Fundación Rufo Salvando Vidas, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la actividad de refugio, rescate y adopción animal. Actualmente, tienen bajo su cuidado a 135 perros y 7 gatos, y, según afirma Andrea, no cuentan con ayudas o aportes del gobierno distrital o nacional. “Nuestros ingresos son limitados por no decir nulos; suplimos nuestras necesidades por medio de la caridad y los donativos que hacen las personas de buen corazón”, explica.

Además, tratan de solventar algunos gastos con la recolección y venta de tapas plásticas y periódico. “Recibimos lo que sea plástico para la urgencia que amerite”. Una titánica labor debido a que, la mayoría de los gatos y perros que acogen son mayores.

La fundación está ubicada en Suba, en Bogotá, en un amplio espacio dónde los animales pueden correr y relacionarse con la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo con Andrea, algunos animales han muerto debido a las condiciones actuales del lugar porque se encuentra cerca a un humedal. “Cuando tomamos en arriendo el terreno no sabíamos que estaba en estas condiciones, llegamos en pandemia y cuando estaba haciendo sol. No nos imaginábamos que no íbamos a tener agua y mucho menos que tendríamos filtraciones”, dice a La Red Zoocial.

Al parecer, no han podido dejar el lugar debido al alto costo de los arriendos y a la alta demanda logística que requiere su traslado. En algunos vídeos, compartidos en sus redes sociales, evidencian el estado del lugar.

Si tiene el deseo, la disponibilidad y los recursos para adoptar a alguno de estos animales puede hacerlo. La fundación entrega a los animales esterilizados y desparasitados e invita a que las personas adopten a perritos de edad avanzada. “Lo que usualmente quiere la gente es cachorros pequeños y los viejitos también merecen una oportunidad”.

Si no puede adoptar pero quiere ayudar, puede comunicarse con Andrea al 3115332586 para hacer llegar sus tapas o periódicos. También puede participar en la rifa de una réplica de su mascota en plastilina o hacer directamente las donaciones tanto de comida como de medicamentos o dinero en efectivo. “Yo creo que nací con ese amor por los animales. Los rescato porque me pongo en el lugar de ellos y me da pesar porque son los más vulnerables. Mi labor está para ellos y mi amor está con ellos”, concluye.

