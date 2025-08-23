“Vuelve a quedarse sin hogar”: devuelven a Javito tras ser abandonado dos veces

Javito tiene dos años y está en un hogar de paso en España. Foto: Instagram: @pam_protectora_monteh

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Javito tiene todo lo que normalmente se busca cuando una familia piensa en abrir las puertas de su hogar a un nuevo miembro de cuatro patas: es joven, de tamaño mediano, educado, juguetón y extremadamente cariñoso. Convive sin problema con otros perros y también con gatos, lo que lo hace aún más especial. Con menos de dos años y apenas 15 kilos, Javito ya está esterilizado y no crecerá más.

Con estas características, cualquiera pensaría que su adopción iba a ser cuestión de días. Pero la realidad ha sido otra. Como dicen quienes lo han rescatado: “Javito no ha tenido suerte”. Y es que, a pesar de su nobleza y ganas de dar amor, este pequeño ya ha vivido lo que ningún cachorro debería sufrir: el abandono.

En sus cortos dos años de vida, Javito ha pasado por dos intentos de adopción fallidos. Las personas lo eligen, se enamoran de su mirada y su alegría contagiosa, pero cuando llegan a casa y se enfrentan con la realidad de lo que significa tener un perro joven, amor, paciencia, rutinas, tiempo y compromiso, se rinden. Lo devuelven, dejándolo una vez más confundido.

Porque tener un animal de compañía no es solo disfrutar de los momentos tiernos o de las caricias. Implica también educar, acompañar y aceptar que no todo será fácil desde el primer día. Javito, como todo cachorro activo, necesita actividad física, una rutina de paseos y, sobre todo, alguien que no lo abandone cuando las cosas se pongan un poco difíciles.

Hoy, Javito se encuentra en una casa de acogida temporal en la provincia de Cáceres, España. Allí convive con otros perros y, como siempre, se muestra sociable, juguetón y lleno de vida. Sus cuidadores lo describen como un “torbellino de amor”, con un corazón inmenso solo busca su hogar definitivo.

Casos como el de Javito son muy comunes en los refugios. Muchas familias llegan buscando el “perro perfecto”, aquel que solo dé alegrías, que no se ensucie, que no ladre, que no requiera esfuerzo. Pero en la práctica, lo que demuestran es que no buscan un compañero de vida, sino un accesorio que se adapte a sus expectativas. Pero los animales no son eso, no son juguetes ni regalos, son vidas que necesitan paciencia, amor, cuidados y tiempo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱