¿Por qué las gallinas se comen sus huevos?: cinco razones

La calidad de los huevos de una gallina es consecuencia directa de su bienestar, salud y alimentación.

Quizá no lo sabía, pero existen gallinas que llegan a comerse sus propios huevos. Aunque parezca extraño, este comportamiento es más común de lo que se cree y puede ser una señal de alerta sobre el estado de salud o bienestar de las aves. Aquí le contamos cinco posibles causas:

Deficiencias nutricionales:

Según el doctor Mwato Moses, colaborador de Bivatec, una de las principales razones por las que las gallinas se comen los huevos es la carencia de nutrientes. Cuando hay deficiencia de calcio, proteína o vitamina D, las aves pueden ingerir sus propios huevos como “un intento desesperado por compensar la falta de nutrientes esenciales”, explica el especialista. Para evitarlo, las gallinas ponedoras requieren una dieta balanceada y de calidad, diseñada según sus necesidades. Lo ideal es consultar con un experto en nutrición avícola o un veterinario.

Alimentación inadecuada:

No basta con ofrecer alimento sin supervisar su estado o calidad. Si la comida está en mal estado, contaminada o vencida, las gallinas buscarán otras fuentes de alimento, entre ellas, sus huevos. Para prevenirlo, asegúrese de almacenar correctamente el concentrado y revisar siempre la fecha de vencimientos.

Nidos inadecuados:

El entorno también influye. Las gallinas necesitan un espacio de anidación limpio, seguro y ubicado en una zona tranquila. Cuando el lugar no cumple estas condiciones, pueden llegar a picotear sus propios huevos como una reacción al estrés o la incomodidad. El doctor Moses recomienda usar materiales como paja o heno para mayor confort, y cubrir los nidos con cortinas o telas que proporcionen oscuridad y privacidad.

Falta de enriquecimiento ambiental:

Al igual que perros y gatos, las gallinas también necesitan estimulación física y mental. “El aburrimiento puede ser un factor importante que las impulse a desarrollar comportamientos destructivos, como comer huevos”, señala el doctor Moses. Algunas alternativas para prevenirlo son ofrecerles vegetales colgantes como “juguetes”, variar su entorno y darles acceso al exterior para pastar y explorar.

Falta de agua:

Una gallina deshidratada puede recurrir al consumo de huevos para obtener el líquido que necesita. Aunque puede presentarse en cualquier época del año, es más frecuente durante los meses calurosos. Por eso es fundamental garantizar agua fresca, limpia y renovada a diario.

Así que ya sabe, el hecho de que una gallina se coma sus propios huevos, no es un “mal hábito” o un comportamiento curioso, es una señal de que algo en su entorno, su alimentación o su salud no está funcionando bien. Preste atención, acuda a un profesional y garantice el bienestar de sus gallinas.

