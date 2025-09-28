¿Por qué una vaca deja de producir leche? Algunas razones comunes

Si la vaca sufre estrés durante el ordeño, producirá adrenalina que cortará radicalmente la producción de leche. Foto: Unsplash

La producción de leche en las vacas depende de múltiples factores, que van desde su biología hasta el manejo diario en la hacienda. No se trata solo de ordeñar, sino de comprender cómo influyen la alimentación, la salud, la edad y las técnicas de ordeño en la capacidad de un animal para generar leche. Identificar las razones detrás de la disminución o cese de producción es clave para proteger la salud del ganado y mantener la eficiencia de la producción láctea.

Alimentación insuficiente: una dieta equilibrada es esencial para que la vaca obtenga los nutrientes y la energía necesarios para producir leche de calidad. Cuando la alimentación es deficiente, la cantidad de leche disminuye , y la producción puede verse afectada especialmente en vacas recién paridas que requieren más energía para alcanzar su pico de lactancia.

Enfermedades que afectan la lactancia: entre las afecciones más comunes se encuentra la mastitis , que representa un riesgo directo para la producción y la calidad de la leche. Según Agronegocios, “la enfermedad puede degradar la calidad de la leche, acortar la vida útil de algunos productos e incluso causar la muerte de las vacas por síntomas como anorexia y aumento extremo de la temperatura”. La prevención y el control médico son fundamentales para evitar estas consecuencias.

El impacto de la edad: la capacidad productiva de una vaca disminuye de manera natural con la edad. A partir de los siete u ocho años, su eficiencia láctea empieza a reducirse , hasta llegar al final de su ciclo productivo. Este proceso es una consecuencia de cambios fisiológicos normales que afectan la lactancia.

Fases del ciclo de lactancia: el periodo de secado es una etapa natural en la que la vaca deja de producir leche para regenerar sus glándulas mamarias antes del siguiente parto. Este descanso es necesario para garantizar que el animal esté saludable y pueda mantener la producción en futuras lactancias.

Técnica de ordeño: el manejo humano también juega un papel decisivo. Antonio del Dago, gerente de Hacienda La Verónica, afirma: “Una vaca se ordeña entre cinco y ocho minutos; después de ese tiempo, la vaca va a esconder la leche y con el paso de los días se va a mermar la producción”. Una técnica incorrecta o la falta de experiencia del personal puede reducir significativamente la cantidad de leche obtenida.

En síntesis, que una vaca deje de producir leche responde a una combinación de factores: alimentación, salud, edad, ciclos de lactancia y manejo del ordeño. Conocer cada uno de estos elementos permite implementar estrategias adecuadas que aseguren el bienestar de los animales y la sostenibilidad de la producción láctea.

