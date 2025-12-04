Los adoptaron a todos menos a él: la historia de Torito, el perro por el que nadie preguntó

Torito, el perrito que nadie quería adoptar en Chile. Foto: Fundación Ayuda Callejeros

Torito tiene apenas cinco meses, pero su corta vida ha estado marcada por la lucha. Este cachorro, rescatado por la Fundación Ayuda Callejeros en Santiago de Chile, sobrevivió al distemper (moquillo), una enfermedad viral altamente contagiosa y letal para los perros.

Después de semanas de tratamiento y cuidados, Torito logró recuperarse, aunque quedó con una pequeña secuela: un leve movimiento involuntario en su hociquito. Apenas se nota, pero fue suficiente para que muchos lo pasaran por alto.

¿Qué pasó con Torito?

Durante una jornada de adopción, la escena fue tan tierna como triste. Mientras todos los demás cachorros eran adoptados uno a uno, Torito seguía esperando. La gente se acercaba, lo acariciaba con cariño, pero enseguida seguía su camino. Su única “diferencia” parecía pesar más que su enorme corazón.

“Ya ganó la batalla contra la enfermedad, pero ahora debe vencer la discriminación de las personas”, escribió la fundación al compartir su historia en redes sociales, donde pidieron ayuda para encontrarle una familia.

¡Fue adoptado!

Y el milagro llegó. Tras la difusión del caso, Torito fue adoptado. Hoy vive tranquilo, rodeado de amor y cuidados, demostrando que la verdadera belleza está en la fortaleza y la nobleza que lo salvaron.

La Fundación Ayuda Callejeros, con más de 300 mil seguidores en Instagram y miles de rescates a lo largo de los años, sigue trabajando por animales abandonados y maltratados, recordando con historias como la de Torito que cada vida merece una segunda oportunidad.

