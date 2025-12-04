Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Los adoptaron a todos menos a él: la historia de Torito, el perro por el que nadie preguntó

Venció el moquillo tras una larga lucha, pero su leve secuela hizo que nadie lo eligiera en la jornada de adopción.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
04 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Torito, el perrito que nadie quería adoptar en Chile.
Torito, el perrito que nadie quería adoptar en Chile.
Foto: Fundación Ayuda Callejeros
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Torito tiene apenas cinco meses, pero su corta vida ha estado marcada por la lucha. Este cachorro, rescatado por la Fundación Ayuda Callejeros en Santiago de Chile, sobrevivió al distemper (moquillo), una enfermedad viral altamente contagiosa y letal para los perros.

Después de semanas de tratamiento y cuidados, Torito logró recuperarse, aunque quedó con una pequeña secuela: un leve movimiento involuntario en su hociquito. Apenas se nota, pero fue suficiente para que muchos lo pasaran por alto.

Vínculos relacionados

¿Cómo preparar a su perro para las fiestas de diciembre?
Entre acordes y colitas: así es el Animal Rock Fest en Bogotá
¿Por qué mi perro me pone la pata encima?

Le recomendamos: Familia se muda y deja a su perrita de 10 años abandonada en casa: ahora es famosa

¿Qué pasó con Torito?

Durante una jornada de adopción, la escena fue tan tierna como triste. Mientras todos los demás cachorros eran adoptados uno a uno, Torito seguía esperando. La gente se acercaba, lo acariciaba con cariño, pero enseguida seguía su camino. Su única “diferencia” parecía pesar más que su enorme corazón.

“Ya ganó la batalla contra la enfermedad, pero ahora debe vencer la discriminación de las personas”, escribió la fundación al compartir su historia en redes sociales, donde pidieron ayuda para encontrarle una familia.

¡Fue adoptado!

Y el milagro llegó. Tras la difusión del caso, Torito fue adoptado. Hoy vive tranquilo, rodeado de amor y cuidados, demostrando que la verdadera belleza está en la fortaleza y la nobleza que lo salvaron.

La Fundación Ayuda Callejeros, con más de 300 mil seguidores en Instagram y miles de rescates a lo largo de los años, sigue trabajando por animales abandonados y maltratados, recordando con historias como la de Torito que cada vida merece una segunda oportunidad.

Lo más leído: Murió Cruzberto, el gatico “paramédico” viral de la Cruz Roja, tras ser atropellado

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

estilo de vida

Estilo de Vida

torito

torito perro adoptado

fundación ayuda callejeros

perros en adopción chile

rescate animal

moquillo canino

distemper perros

adopción responsable

perros rescatados

historias de adopción

ong animalista chile

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.