Refugio en Bucaramanga se quedó sin alimentos y necesita ayuda para auxiliar a 180 animales

Estos animales tienen historias conmovedoras, y han sido rescatados del maltrato, el abandono y la vulnerabilidad. Foto: Unsplash

El periódico La Vanguardia dio a conocer el caso del refugio “La Manada del Mutis”, un espacio de protección y cuidado animal que se encuentra en crisis debido a la falta de donaciones y la escasez de alimentos.

Carmen Mutis habló con el periódico mencionado anteriormente, para pedir ayuda de los ciudadanos y recibir donaciones que, como comenta la rescatista, en los últimos años han disminuido.

El objetivo de Carmen ha sido el de cuidar, proteger y mantener en buenas condiciones a los perros y gatos que tiene en su espacio. No obstante, a causa de una enfermedad que la aqueja, sus gastos han incrementado, por lo que se ha complicado la sostenibilidad de sus mascotas.

Carmen afirma que el refugio necesita concentrados y alimentos como arroz, zanahorias, espinacas, útiles de aseo, desparasitantes y vitaminas para los caninos y felinos.

“La Manada del Mutis” aseguró que los animales que están en el interior de su refugio están buscando hogares para toda la vida.

“Les pedimos a las personas que adopten animalitos, y que adopten también perros y gatos adultos, ellos también merecen un hogar, incluso son más agradecidos porque han tenido que sufrir duras y difíciles condiciones, es un acto de amor y solidaridad regalarles un hogar a estos animales”, comentó la mujer para el periódico mencionado anteriormente.

Ella le comentó a Vanguardia que, últimamente, las adopciones se han hecho menos recurrentes. Del mismo modo, ha tenido casos en donde los cachorros son adoptados, pero debe volver a rescatarlos por las pésimas condiciones en las que se encuentran.

Ella lleva 12 años rescatando y cuidando animales. No obstante, la situación se ha complicado, motivo por el cual ya no tiene recursos para seguir sosteniéndolos.

“La Manada Mutis, quedará muy agradecida con cualquier donación que deseen hacernos, porque es muy difícil mantener los animales en buenas condiciones. Solicito amablemente a las personas que quieran ayudarnos con alimento, principalmente, para poder mantener bien nutridos a los gatos y perros que viven en el refugio. Últimamente, he tenido que bajarles las raciones de comida, o rendirles las croquetas con sopa, cosa que me parte el corazón, porque sé que ellos no quedan llenos”, comentó la mujer para el periódico mencionado anteriormente.

Recuerde que adoptar una mascota requiere un alto grado de responsabilidad, por lo tanto, debe evaluar si cuenta con la disponibilidad de tiempo y recursos para hacerse cargo de una y de esta forma evitar abandonos o posibles maltratos. Estos animales tienen historias conmovedoras, y han sido rescatados del maltrato, el abandono y la vulnerabilidad.

Si desea ponerse en contacto con Carmen, para coordinar donaciones, puede comunicarse a través del número 313 8527761.

