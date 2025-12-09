¿Qué es un gato crepuscular y cómo saber si su felino es uno de ellos?

Los gatos alcanzan su mayor nivel de actividad al amanecer y al anochecer, guiados por su instinto natural. Foto: Animales Bogotá

Desde que vivo con mi gata, ya no necesito despertador. Cada mañana, antes de que salga el sol, me despierta a las cinco con un maullido insistente.

Corre por el pasillo, se asoma por la ventana y juega como si estuviera cazando.

Por las tardes, cuando regreso del trabajo, sucede lo mismo: brinca, corre, caza mosquitos y parece llenarse de vida justo cuando el día termina.

Durante mucho tiempo pensé que lo hacía para llamar mi atención, hasta que entendí que no era un capricho. Mi gata es crepuscular.

¿Qué significa que un gato sea crepuscular?

Según el portal veterinario PetMD, los gatos no son animales nocturnos (activos de noche) ni diurnos (activos de día), sino crepusculares: su actividad alcanza su punto más alto al amanecer y al atardecer.

El especialista en comportamiento felino Stephen Quandt, fundador de Stephen Quandt Feline Behavior Associates, LLC, explicó a PetMD que “uno de los mayores conceptos erróneos sobre los gatos es la idea de que son nocturnos”. En realidad, dijo:

“Los gatos son crepusculares porque han evolucionado para cazar al anochecer y al amanecer. Las aves y los ratones son muy activos en esas horas, y los gatos desarrollaron la capacidad de ver en condiciones de poca luz para aprovecharlo".

El Dr. Paul Miller, oftalmólogo veterinario y profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, también explicó a PetMD que la visión en baja luz y el comportamiento crepuscular evolucionaron juntos: “Sospecho que ambas se desarrollaron simultáneamente”.

Esto significa que la biología del gato —su vista, oído y reflejos— está optimizada para esos momentos del día en que la luz es tenue. Aunque viva en un apartamento, su reloj interno sigue funcionando igual que el de sus ancestros cazadores.

¿Cómo saber si tu gato es crepuscular?

De acuerdo con Mirringo, los gatos “no son nocturnos como los búhos ni diurnos como nosotros, sino animales crepusculares, más activos cuando el sol apenas aparece o está por irse”.

Si tu gato corre, maúlla o juega con más energía justo en esos momentos —al amanecer y al atardecer—, probablemente lo sea.

Otras señales, según PetMD, incluyen:

Dormir gran parte del día y tener ráfagas cortas de energía.

Mostrar curiosidad o comportamientos de caza cuando hay poca luz.

Buscar atención o comida en las primeras horas de la mañana.

La Animal Humane Society respalda esta descripción y recuerda que, aunque algunos gatos parecen nocturnos, eso no significa que lo sean:

“Los gatos son crepusculares, lo que significa que son más activos al amanecer y al atardecer. Algunos son más activos durante la noche, pero eso no los convierte en animales nocturnos”, asegura.

¿Cómo ayudarlo?

La solución no pasa por castigarlo ni encerrarlo. De hecho, Mirringo recuerda que “encerrarlo porque ‘molesta’ no es la mejor solución”.

En cambio, propone redirigir su energía con juego, juguetes y rutinas adecuadas para que ambos puedan descansar.

PetMD respalda esta idea y sugiere un enfoque práctico:

Jugar antes de dormir: Se recomienda ofrecer sesiones cortas de juego —con plumas, pelotas o varitas— y luego darle una comida ligera. Así se reproduce su ciclo natural de cazar, comer y dormir.

Mantenerlo activo durante el día: La Animal Humane Society aconseja ofrecer estímulos en tu ausencia: comederos interactivos, juguetes que liberen comida o túneles. Esto imita la caza y evita el aburrimiento.

No reforzar el mal hábito: Si lo alimentas o le hablas cuando te despierta, aprenderá que interrumpirte da resultado. “El primer paso es evitar recompensar el comportamiento con atención”, advierte la Animal Humane Society.

Si logras que tu gato gaste energía antes de dormir y mantenga una rutina estable, con el tiempo ajustará su ciclo al tuyo. PetMD incluso recomienda despertarlo y jugar brevemente con él durante el día para sincronizar sus ritmos.

Entender su naturaleza

Comprender que tu gato es crepuscular no es un dato curioso: es una clave para convivir mejor.

No lo hace por fastidiarte ni por costumbre. Lo hace porque su cuerpo y su instinto están diseñados para eso. Y como explica PetMD, reconocer ese comportamiento y adaptarlo con juego, horarios y paciencia puede mejorar tanto su bienestar como tu descanso.

Así que la próxima vez que te despierte al amanecer o corra por la casa al caer el sol, recuerda: no está intentando sabotear tu sueño. Solo está siguiendo el ritmo de la naturaleza que lleva en su ADN.

