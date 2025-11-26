Vacunas, adopciones y leyes: así será la gran jornada de bienestar animal del Tolima

Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita se llevará a cabo una jornada gratuita de salud animal, adopción masiva y shows de agility canino. Foto: Secretaría de Interior del Tolima

La protección, el cuidado y el bienestar de los animales volverán a ser protagonistas en el departamento del Tolima. Tras la acogida de su primera edición, este 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo la Segunda Jornada de Bienestar Animal, un evento que reunirá a 12 municipios de la región y que promete convertirse en una de las iniciativas más amplias del departamento en materia de salud animal, educación ciudadana y promoción de la tenencia responsable.

La jornada, organizada por la Fundación Mariquita Xplora Travel en alianza con la Asociación de Caballistas del Tolima (ASOCATOL) y la Alcaldía Municipal, se llevará a cabo en el municipio de Mariquita, específicamente en la Granja Municipal, un espacio de 12 hectáreas que tradicionalmente ha sido escenario de actividades deportivas y recreativas.

De acuerdo con la organización, el propósito de esta segunda edición no es solo aumentar la cobertura de servicios gratuitos para los animales de compañía, sino consolidar a Mariquita y al resto del Tolima como un territorio comprometido con el bienestar animal y el turismo responsable. Un objetivo que, según Giovanny Prada Pachón, presidente de la Fundación Mariquita Xplora Travel, está comenzando a materializarse gracias al trabajo conjunto entre ciudadanía, empresas y entidades públicas.

“Soñamos con que Mariquita sea reconocida nacionalmente como un territorio seguro para los animales. La unión de los 12 municipios es un mensaje poderoso: cuando las comunidades se articulan, los cambios reales sí ocurren”, señaló Prada. Para él, la jornada se ha convertido en un punto de encuentro regional que demuestra que la protección animal también es una forma de desarrollo social.

Un foro sobre leyes y avances en protección animal

La programación iniciará el viernes 28 de noviembre a las 4:00 p.m. con un encuentro en la Casa de la Segunda Expedición Botánica. Allí, congresistas invitados presentarán los alcances de las tres leyes más recientes del país relacionadas con protección animal: la Ley Kiara, que regula el funcionamiento de guarderías, hoteles y servicios temporales de cuidado para mascotas, la Ley Lorenzo, que promueve la sustitución progresiva de perros utilizados en tareas de vigilancia y seguridad, y la Ley Ángel, que fortalece los mecanismos de denuncia y sanción contra casos de maltrato.

Este espacio estará abierto al público y buscará resolver dudas sobre la aplicación de estas normas, así como ofrecer herramientas para que líderes comunitarios, rescatistas y ciudadanos puedan comprender cómo estas disposiciones transforman la responsabilidad que recae sobre instituciones y cuidadores.

Salud, adopción y actividades para toda la familia

El sábado 29 será el día central de la jornada y la Granja Municipal será el punto de encuentro principal. Desde temprano se ofrecerán servicios gratuitos para los animales de compañía como jornada de vacunación antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias, valoración clínica y banco de sangre. La meta es atender a cientos de perros y gatos, especialmente aquellos en estado de calle o provenientes de familias de bajos recursos.

Una de las novedades más esperadas es la primera jornada masiva de adopción, una estrategia con la que se pretende reducir el abandono de animales que afecta a todo el norte del Tolima. Los refugios y rescatistas participantes presentarán perfiles de perros y gatos en busca de hogar, acompañados de orientación para adoptantes responsables.

La agenda también incluirá actividades recreativas como el show de agility, concursos para elegir a la mascota más consentida y mejor cuidada, espacios educativos sobre bienestar animal y procesos de esterilización previamente programados.

La caminata “Mi Mascota y Yo” abrirá la jornada del sábado. El recorrido, de un kilómetro por el centro de Mariquita, busca integrar a la comunidad y promover la actividad física junto a los animales de compañía. Los organizadores esperan una participación masiva de familias provenientes de los 12 municipios convocados: Mariquita, Honda, Fresno, Armero (Guayabal), Lérida, Palocabildo, Venadillo, Herveo, Fenicia, Ambalema, Santa Isabel y Carmen de Apicalá.

Prada hizo un llamado final a todos los actores que trabajan por el bienestar animal: “Invitamos a veterinarios, laboratorios, productores de concentrados y a toda la comunidad a sumarse. El bienestar animal no es un tema aislado, sino una causa que nos une y muestra el tipo de sociedad que queremos construir”.

