“Contratar mujeres es el imperativo del negocio, es lo inteligente”

Conocida como Miss Internet en el mundo virtual, Silvina Moschini es una de las emprendedoras latinoamericanas que más le ha apostado a la inclusión de género en el ámbito laboral. Es directora ejecutiva, oradora, comentarista y mentora de emprendedores, su gran pasión es “transformar el mundo del trabajo en la economía digital”, motivo que la llevó a fundar SheWorks, la plataforma de talento femenino que conecta a mujeres profesionales con empresas a través de oportunidades de trabajo flexibles y desde cualquier parte del mundo.

Además, es miembro de Endeavor.org, organización que apoya a emprendimientos de alto impacto en todo el mundo y en 2018 fue convocada para participar en el W20, grupo de afinidad del G20 focalizado en el desarrollo económico de las mujeres, para presentar el caso de estudio de SheWorks sobre cómo la tecnología puede disrumpir la brecha de género para las mujeres, generando oportunidades laborales que permiten su desarrollo profesional y económico. Este 2019 estuvo en el Global Entrepreneurship Summit, GES, como invitada especial por su lucha de promover la inclusión laboral de las mujeres a través de la tecnología y el emprendimiento.

En entrevista con El Espectador, la directora ejecutica habló de su experiencia en el GES 2019, de la importancia de tener mujeres frente al timón de las organizaciones y de las bases que necesitan las sociedades actuales para acabar con las brechas de género que existen en el campo laboral, en América Latina.

¿Qué es el Global Entrepreneurship Summit?

Es la cumbre anual de emprendedores más destacados del mundo, que organizan los gobiernos de Estados Unidos y Holanda para conectar a los emprendedores más innovadores del mundo con inversores y líderes políticos. El objetivo de este encuentro es que capitalicen estas conexiones para generar un impacto social y económico en la vida de miles de personas a través de sus iniciativas de negocio.

En esta cumbre el emprendimiento femenino fue protagonista, se anunciaron nuevas iniciativas y acciones para cerrar la brecha de género y desarrollar a las mujeres de todo el mundo. Y es que el emprendimiento debe ser inclusivo, sobre todo para las mujeres, como lo recalcó, la Reina Máxima de Holanda, quien estuvo presente en este evento y que, además, destacó la importancia del espíritu empresarial femenino y el acceso a servicios financieros para mujeres.

¿Cómo llegaste a este evento?

Fui invitada por la Secretaría de Estado de Estados Unidos para representar a las emprendedoras y promover la inclusión laboral de las mujeres a través de la tecnología, y por mi emprendimiento SheWorks. Fue un orgullo estar incluida entre las emprendedoras femeninas más destacadas del mundo en una cumbre donde las mujeres emprendedoras fuimos protagonistas.

¿Qué es SheWorks?

SheWorks es la primera plataforma basada en tecnología en la nube de TransparentBusiness, que combina inteligencia artificial y algoritmos que permiten la búsqueda de talento en base a experiencia y habilidades, con herramientas de gestión de trabajo remoto para conectar a mujeres profesionales de alrededor del mundo con oportunidades laborales flexibles y en la nube. Es una herramienta que empodera a las mujeres con oportunidades de empleo remotas que se ajustan a sus vidas.

Además, para las empresas es un mercado que les permite beneficiarse de la amplia distribución del costo del talento a escala global, facilitando en una sola solución, el abastecimiento global de mujeres profesionales examinadas y la gestión y supervisión de equipos remotos.

Con SheWorks la ubicación geográfica ya no es una limitante a la hora de conseguir talento: una persona puede trabajar desde Bogotá para empresas basadas en cualquier parte del mundo y viceversa. SheWorks permite exportar talento de América Latina a todo el mundo y generar desarrollo económico y social para miles de mujeres y sus familias.

¿Cómo fomentar la participación de las mujeres en temas donde solo se creen que son para hombres?

Culturalmente está el dicho “educadas, pero en carreras equivocadas” y desde chicas nos educan para ser princesitas; tienes que ser bonita, sonreír y que no se te caiga una idea demasiado inteligente. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos esta dinámica de que las mujeres estudian carreras equivocadas porque es lo que se espera de ellas por mandato social o cultural? Tenemos que lograr ser las constructoras de nuestros propios castillos o, si se quiere, princesas ingenieras. Muchas veces creemos que no somos adecuadas para ciertas carreras, pero es por mandato. Hasta los seis años, las niñitas se saben tan buenas en matemáticas como los niñitos, después ya no tanto. ¿Por qué?

¿Cómo la innovación y el emprendimiento femenino pueden fomentar el desarrollo económico de los países?

Trayendo mujeres; millennials, personas con discapacidades y madres amas de casa especialmente en la fuerza laboral contingente, SheWorks no solamente ayuda a resolver un desafío empresarial, sino también un problema socioeconómico. Se convierte en un efecto de onda evidente cuando más mujeres se unen a la fuerza laboral: las mujeres pueden apoyar a sus hijos y familias, las economías crecen más rápido y los países prosperan.

¿Cuáles son las bases para lograr acortar la brecha de acceso de las mujeres en temas de desarrollo económico?

Definitivamente la tecnología tiene un rol clave en eliminar las barreras que separan al talento de las oportunidades: con una plataforma como SheWorks buscamos centralizar en esta empresa virtual en la nube el talento de mujeres de todo el mundo, con lo cual le damos a las compañías la oportunidad de llegar a través de SheWorks, llegar a mujeres calificadas, super talentosas de todo el mundo que quieren trabajar con modelos flexibles y remotos.

Entonces, por un lado quebramos las barreras que separan el talento de las oportunidades haciendo que a través de la ventana e internet via SheWorks, las empresas pueden encontrar a todas estas mujeres que ya han sido precalificadas y que están disponibles para trabajar.

Por otro lado, resolvemos el desafío de limitar las oportunidades de trabajo de 9 a 5 porque creemos que, como dicen los analistas, las oportunidades de trabajo van a crecer con equipos que son flexibles, sumando bajo demanda, gente por proyectos, de manera temporaria bien sea part-time o full time, donde ser empleado no es la única opción, si no una opción parcial para poder crecer un equipo pero también la oportunidad de sumar personas en modelos mucho más dinámicos y más flexibles. Hacen que el desafío de las mujeres, de todo o nada, ya no tengan que ser un problema. Debido a esto sabemos que la tecnología es la clave, por esto nuestra plataforma usa desde “image learning”, “data science”, “cloud computing” y básicamente la plataforma se encuentra en la nube de Amazon. Adicionalmente, la plataforma también utiliza algoritmos de “matching”, el concepto de bajo demanda, todo esto hace la tormenta perfecta para la innovación y para la transformación digital en cómo las compañías acceden al talento, pero también como manejan ese talento con los equipos de trabajo.

¿Cómo promover la inclusión laboral de las mujeres a través de la tecnología?

En SheWorks nos dimos cuenta de que con tecnología se podían quebrar las barreras que separaba al talento de las oportunidades. Por un lado, haciendo que las compañías puedan encontrar a estas mujeres en cualquier parte del planeta y, por otro lado, facilitando herramientas para traer transparencia, visibilidad y mejor coordinación en el trabajo remoto.

Nos enfocamos en mujeres porque las estadísticas nos muestran que, a pesar de lograr un máximo nivel de educación, más títulos universitarios, más posgrados y más maestrías que los hombres, lamentablemente, más de la mitad de las mujeres cuando se convierten en mamás abandonan sus carreras por falta de flexibilidad, por modelos obsoletos. Nos dimos cuenta de que, viviendo en la era digital, no tenía sentido. Y como emprendedora social, buscamos la manera de resolverlo, ya que para nosotros se trata del impacto en la vida real que estamos teniendo.

Algunos ejemplos de mujeres que están trabajando a través de SheWorks:

-Natalia Duarte vive en un pequeño pueblo en Argentina, una decisión que ella tomó para estar cerca de su familia para que le ayuden a cuidar a su hija. Hoy ella está trabajando a través de SheWorks para grandes compañías.

-Natalia Vargas es de Bogotá. Como millennial, busca el equilibrio entre trabajo y la vida personal como un aspecto muy importante en su vida. A través de SheWorks, logra tener la flexibilidad para trabajar en nuevos proyectos emocionantes bajo sus propios términos.

-Julia Rodríguez vive en Miami, Florida y recientemente se graduó de la universidad. SheWorks le está dando la experiencia que necesita mientras le da la flexibilidad para viajar.

-Veronica Enair vive en Vancouver, Canadá y buscaba una plataforma que le permitiera seguir creciendo profesionalmente mientras era una madre ocupada. Ahora está trabajando con las mejores marcas, aumentando sus habilidades en las redes sociales y gestionando el trabajo en su propio tiempo.

Además, estamos prontas a lanzar SheWorks Academy como la plataforma para empoderar a mujeres para que sean exitosas en la economía digital, en proyectos de teletrabajo y la economía de gig, que es la economía de freelancers. Las metas de la academia de SheWorks, es darles a las mujeres que hoy están fuera del mercado laboral las herramientas que necesitan para hacer un reboot de sus carreras. Y, por otro lado, darles a las chicas jóvenes, a las millennials, la oportunidad de reciclar su carrera, porque salen de una carrera universitaria y sienten que lo que les enseñaron hoy no les sirve para diferenciarse, o aquellas no tuvieron la oportunidad de tener una carrera universitaria.

Nuestro objetivo es conectar a mujeres con 100.000 oportunidades antes de 2020 y creemos que éste es un paso importante para lograrlo.

¿Qué debería hacer América Latina para fomentar la inclusión femenina en temas económicos, administrativos y hasta en temas deportivos?

El mercado del trabajo es retrógrado y obsoleto. Cambió desde la manera en cómo hacemos las compras hasta la forma de conseguir novio y de mirar películas. Sin embargo, el mercado del trabajo sigue operando con reglas analógicas, es absurdo. La transformación digital nos va a llevar a una revolución del mercado laboral.

Si pensamos en las reglas del trabajo, éstas se hicieron cuando las mujeres no éramos parte del trabajo, porque hace 60 años las mujeres no formábamos una fuerza masiva en el mercado laboral. Hoy somos la mitad del universo, con mayor educación, las mujeres tomamos el 80 % de las decisiones de compra. Esta es la barrera que quebramos con SheWorks, acercando a las mujeres con oportunidades y proveyendo oportunidades de colaboración para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda colaborar incluso más eficiente que si estuviera en la misma oficina. Para el 2020, el 50 % de la fuerza laboral será remota.

Contratar mujeres es el imperativo del negocio, es lo inteligente.

¿Por qué es importante la participación de la mujer en una organización?

Las mujeres somos las que tomamos el 80 % de las decisiones de compra. Desde el punto de vista del negocio, sería muy poco atinado que una compañía no tenga en cuenta la experiencia y el talento de las mujeres a la hora de pensar y diseñar productos. Contratar mujeres es el imperativo del negocio, es lo inteligente. Además, hay infinidad de estudios que prueban que, cuando los equipos son diversos, el rendimiento es mayor. Y, cuando las compañías tienen mujeres en puestos de liderazgo, logran un 28 % más de ganancias que las lideradas por hombres. Además, las mujeres tenemos la habilidad de lograr hacer más con menos. Con el mismo capital, las mujeres generamos el doble de ventas, somos naturalmente mejores administradoras y tenemos más formación académica. Las compañías tienen que entender que la manera de retener a las mujeres en el mercado laboral es alentando modelos más flexibles, a distancia, por proyectos, a demanda, part time.