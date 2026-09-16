Agua by Agua Bendita debutó en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Agua Bendita nació en 2003 como una marca de vestidos de baño que se abrió paso en un mercado competitivo gracias a su producto diferencial, que prestó atención a los detalles: los colores, las ilustraciones, el trabajo…

La primera pasarela de Agua by Agua Bendita en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid fue este martes 15 de septiembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y estuvo adornada por más de 13.000 flores colombianas. El evento se dio 23 años después de que Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza decidieran fundar esta marca.

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Agua Bendita nació en 2003 como una marca de vestidos de baño que se abrió paso en un mercado competitivo gracias a su producto diferencial, que prestó atención a los detalles: los colores, las ilustraciones, el trabajo artesanal, las flores y la identidad colombiana.

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En 2018, las amigas, socias y empresarias fundaron Agua by Agua Bendita “con la ilusión de llevar todo ese conocimiento a una nueva expresión. Queríamos crear una propuesta “ready-to-wear” y de lujo que nos permitiera explorar el universo creativo de la marca con mayor profundidad y llevar el detalle y la artesanía a su máxima expresión”, cuenta Catalina Álvarez.

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Las empresarias recuerdan que hace 10 años Agua by Agua Bendita era apenas un sueño que estaba tomando forma. En ese momento el foco estaba en seguir construyendo y haciendo crecer Agua Bendita, “aprendiendo y recorriendo un camino que, sin saberlo, estaba preparando el terreno para esta nueva marca”, dice Mariana Hinestroza.

Ese ADN, que está presente en más de 30 tiendas a nivel nacional y en más de 60 países, lo mostraron en Madrid con la colección “Florecer”, en la que llevaron la primavera de Medellín a través de bordados, crochet, tules, linos, transparencias y estampados.

“Hoy, poder presentar Agua by Agua Bendita en una plataforma como Madrid Fashion Week es una de esas cosas que probablemente en ese momento parecía muy lejana. Pero creemos que cada etapa tuvo su momento y que todo lo construido anteriormente hizo posible llegar hasta aquí”, asegura Hinestroza.

Modelos muestran diseños de la firma colombiana Agua by Agua Bendita, en el desfile ‘Latin American Fashion Awards X Agua by Agua Bendita’ celebrado este martes la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el marco de la Semana de la Moda Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/ J.J. Guillén Foto: EFE - J.J. Guillén

Álvarez lo define como un momento muy emocionante. “Sentimos que Agua by Agua Bendita está viviendo una etapa de crecimiento en la que podemos explorar nuevas posibilidades creativas sin perder de vista quiénes somos. Tenemos la energía de una marca joven y en constante evolución, pero también contamos con más de dos décadas de experiencia y conocimiento detrás de Agua Bendita. Esa combinación nos permite seguir soñando en grande mientras construimos con una base muy sólida”.

Por su parte, Mariana Hinestroza asegura que esta pasarela “representa un momento muy especial para nosotras y para todo el equipo detrás de la marca. Son muchos años trabajando, aprendiendo y construyendo una visión alrededor de la moda latinoamericana y colombiana, y poder llegar a una plataforma como Madrid Fashion Week es, de alguna manera, reconocer todo ese camino”.

El sueño de las colombianas ha sido llevar al mundo el talento, la creatividad y la riqueza cultural que existen en Colombia a través de la moda.

Sobre el lujo, aseguran que está en el detalle, en el tiempo, en el conocimiento detrás de cada proceso y en la posibilidad de crear piezas únicas inspiradas en lo local. De acuerdo con Hinestroza, quieren construir un lugar propio. “No buscamos replicar una idea de lujo que ya existe, sino demostrar que nuestra manera de crear, nuestra cultura, nuestras técnicas y nuestra identidad también pueden ser parte de la conversación global sobre el lujo”.

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Además, como abanderadas de la moda local a nivel internacional, aseveran que les interesa mostrar ese lado de Colombia que durante mucho tiempo no fue la primera imagen que el mundo tuvo del país. “Venimos de una historia compleja que marcó la percepción de Colombia durante muchos años. Para nosotras, poder mostrar a través de nuestro trabajo todo lo que existe aquí —y que es único de nuestro país— es una responsabilidad y uno de nuestros mayores orgullos”, afirma Hernández.

En cuanto a los retos, señalan que construir una marca desde Colombia para una audiencia global “nunca ha sido un camino fácil, pero también ha sido nuestra mayor motivación. Mariana y yo siempre hemos tenido un espíritu profundamente emprendedor y una ambición muy clara: creer en lo que sabemos hacer y trabajar para llevarlo cada vez más lejos. Sabemos que nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra manera de crear son únicas, y hemos aprendido a convertir eso en nuestra mayor fortaleza”, afirma Hernández.

Una modelo muestra un diseño de la firma colombiana Agua by Agua Bendita, en el desfile ‘Latin American Fashion Awards X Agua by Agua Bendita’ celebrado este martes la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el marco de la Semana de la Moda Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/ J.J. Guillén Foto: EFE - J.J. Guillén

Después de su pasarela en Madrid, que estuvo abanderada por la plataforma Latin American Fashion Awards, a la que asistió la italiana Chiara Ferragni y en la que cantó la colombiana Aria Vega al cierre del desfile, vienen otros sueños para la marca.

Esperan haber despertado la curiosidad de los asistentes por descubrir de dónde vienen las historias, las ilustraciones, los colores y las manos detrás de cada prenda. Según Hernández, si logran que una persona vea una pieza “y quiera conocer un poco más sobre Colombia, ya estaremos compartiendo una parte importante de lo que somos”.

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También quieren seguir construyendo una marca de lujo global, llevar su identidad a nuevos lugares y demostrar que una marca de moda colombiana puede ocupar un lugar relevante dentro de la industria internacional.

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