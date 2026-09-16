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Agua by Agua Bendita debutó en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La marca de moda, fundada por Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza, presentó “Florecer” en Madrid. La colección estuvo adornada por más de 13.000 flores y el cierre estuvo a cargo de la cantante Aria Vega.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
15 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
FOTODELDÍA MADRID, 15/09/2026.- Una modelo muestra un diseño de la firma colombiana Agua by Agua Bendita, en el desfile 'Latin American Fashion Awards X Agua by Agua Bendita' celebrado este martes la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el marco de la Semana de la Moda Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/ J.J. Guillén
Una modelo muestra un diseño de la firma colombiana Agua by Agua Bendita, en el desfile ‘Latin American Fashion Awards X Agua by Agua Bendita’ celebrado este martes la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el marco de la Semana de la Moda Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/ J.J. Guillén
Foto: EFE - J.J. Guillén

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La primera pasarela de Agua by Agua Bendita en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid fue este martes 15 de septiembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y estuvo adornada por más de 13.000 flores colombianas. El evento se dio 23 años después de que Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza decidieran fundar esta marca.

Agua Bendita nació en 2003 como una marca de vestidos de baño que se abrió paso en un mercado competitivo gracias a su producto diferencial, que prestó atención a los detalles: los colores, las ilustraciones, el trabajo…

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE. LucetyC lcarreno@elespectador.com

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