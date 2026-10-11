Anne Hathaway, Catherine Zeta-Jones y Jessica Chastain lucieron diseños de Silvia Tcherassi

Catherine Zeta-Jones, actriz ganadora del Premio Óscar por su interpretación de Velma Kelly en la película musical Chicago y del premio Tony por A Little Night Music, lució el Ligia Jumpsuit de Silvia Tcherassi mientras se encontraba en Nueva York, a las afueras de…

La diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi fue noticia esta semana no solo porque recibió un reconocimiento internacional ( el Premio Influencia Hispana por su aporte a la moda ), sino también porque tres estrellas de Hollywood lucieron moda colombiana en importantes escenarios.

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Catherine Zeta-Jones, actriz ganadora del Premio Óscar por su interpretación de Velma Kelly en la película musical Chicago y del premio Tony por A Little Night Music, lució el Ligia Jumpsuit de Silvia Tcherassi mientras se encontraba en Nueva York, a las afueras de ABC Studios, donde estaba promocionando su nueva serie Kill Jackie, el pasado 8 de octubre. El enterizo cuesta 7.900.000 pesos colombianos y, según su descripción, tiene manga larga, cuello alto y una capa envolvente. Además, está confeccionado con tela italiana.

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Siempre deslumbrante, Catherine Zeta-Jones en Silvia Tcherassi por las calles de Nueva York. pic.twitter.com/M2C10Hfyxr — Silvia Tcherassi (@SilviaTcherassi) October 9, 2026

Jessica Chastain, también ganadora del Premio Óscar por Los ojos de Tammy Faye, usó el Birdy Dress en negro el 7 de octubre durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, en Los Ángeles, donde promocionó su nueva película, Other Mommy. El maxivestido tiene un valor de 4.900.000 pesos colombianos.

La increíble ganadora del Óscar Jessica Chastain luciendo Silvia Tcherassi Fall 2026 durante su participación en Jimmy Kimmel Live! en Nueva York. pic.twitter.com/gTVYjUCUHe — Silvia Tcherassi (@SilviaTcherassi) October 9, 2026

"¡Qué semana tan especial! Ahora es la espectacular Anne Hathaway, Academy Award winner, luciendo un Silvia Tcherassi en Nueva York Fall 2026″, escribió la diseñadora junto a la foto de la actriz en su cuenta de X.

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¡Qué semana tan especial! Ahora es la espectacular Anne Hathaway, Academy Award winner, luciendo un Silvia Tcherassi en Nueva York Fall 2026. 💙 pic.twitter.com/vCtJU1IACK — Silvia Tcherassi (@SilviaTcherassi) October 10, 2026

Anne Hathaway, por su parte, lució el vestido Anya durante su participación en el programa CBS Mornings, al que asistió para promocionar su próxima película, Verity. El diseño cuesta US$1.790 (unos $5,8 millones de pesos colombianos) y es un maxivestido confeccionado con tela italiana, con escote alto, silueta asimétrica y abertura lateral.

Silvia Tcherassi nació en Colombia y comenzó su carrera en 1987. Fue la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente por los organizadores a las Semanas de la Moda de Milán y París. Ha sido distinguida por el Gobierno de Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, figura entre las 500 personalidades más influyentes de la moda mundial según The Business of Fashion y es la autora del libro “Elegancia sin esfuerzo”.

La barranquillera ha construido una casa de moda con boutiques en países de América y Europa.

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