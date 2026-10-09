Silvia Tcherassi recibió en Madrid el Premio Influencia Hispana por su aporte a la moda

Tcherassi lo recibió en nombre de todos los creativos, "en un momento tan trascendental de la historia donde la conversación en nuestra industria está dominada por la inteligencia artificial y la…

La barranquillera Silvia Tcherassi recibió en el Premio Influencia Hispana en la categoría de Moda en Madrid, España. La colombiana se destacó por su visión, imponer tendencias y por llevar su inconfundible "sello latino a las pasarelas y a los armarios de todo el mundo, demostrando que la elegancia también habla español”, dijeron los jurados.

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Tcherassi lo recibió en nombre de todos los creativos, "en un momento tan trascendental de la historia donde la conversación en nuestra industria está dominada por la inteligencia artificial y la robótica. La moda posee un poder de comunicación infinito. Por su capacidad e influencia para moldear la cultura, hemos visto cómo se ha convertido en una fuerza significativa en temas como la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. Utilicemos ese poder y esa influencia para seguir generando cambios positivos”.

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El reconocimiento es otorgado por la organización del mismo nombre que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y el gobierno español. Entre otros premiados de la noche estaban el director del cine Alex de la Iglesia, la astronauta Sara García Alonso, la escritora Carmen Posadas y los miembros del grupo de rock en español Hombres G. El evento se realizó en los Teatros del Canal en Madrid.

En la categoría de moda, el jurado “valora la creatividad y la excelencia en el diseño, la capacidad de convertir el talento en una marca sólida y duradera, la proyección internacional, y el compromiso con la identidad y el talento hispano” de acuerdo con los organizadores. En el caso de Tcherassi destacaron: “Esta visionaria ha impuesto tendencias y ha llevado su inconfundible sello latino a las pasarelas y a los armarios de todo el mundo, demostrando que la elegancia también habla español”.

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Silvia Tcherassi nació en Colombia y comenzó su carrera en 1987. Fue la primera diseñadora latinoamericana invitada oficialmente por los organizadores a las Semanas de la Moda de Milán y París. Ha sido distinguida por el Gobierno de Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, figura entre las 500 personalidades más influyentes de la moda mundial según The Business of Fashion y es la autora del libro “Elegancia sin esfuerzo”.

La barranquillera ha construido una casa de moda con boutiques en países de América y Europa, entre ellos España, donde Madrid la acoge desde hace más de diez años. Y en 2025 fue la primera diseñadora internacional invitada a la Madrid Fashion Week, en el marco de la cual recibió el premio a la Diseñadora Internacional.

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Sobre su más reciente reconocimiento le dijo a este medio que “es un gran honor, teniendo en cuenta que se celebran los 40 años del evento y 10 de la apertura de mi boutique en Madrid, donde siempre me han recibido con los brazos abiertos. Además, es una forma de reafirmar los lazos históricos, culturales y de negocios entre Hispanoamérica y España”.

El presidente Abelardo de la Espriella la nombró como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad de Colombia. Así las cosas, Tcherassi también contribuirá a fortalecer la presencia del diseño colombiano en el mundo, “impulsar el trabajo de artesanos, diseñadores, confeccionistas y creadores nacionales, y consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional y posicionamiento de Colombia como una potencia creativa”.

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