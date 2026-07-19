“La victoria viaja en Louis Vuitton”: así es el cofre del trofeo del Mundial 2026

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La firma francesa Louis Vuitton fue la encargada de crear el cofre que guarda y transporta el trofeo de la Copa del Mundo que se entregará este domingo 19 de julio en Nueva York.

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El cofre fue creado en el taller de Asnières-sur-Seine, cerca de París, por artesanos de la firma. El baúl está recubierto con el tejido estampado con del icónico monograma de Louis Vuitton.

Los dos paneles frontales llevan una “V” dorada, pintada a mano, que representa las palabras “victoria” y “Vuitton”, así como el color del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

De acuerdo con la FIFA, los acabados del exterior están elaborados en piel y el cofre tiene cantoneras protectoras en oro, y un cierre y remaches con los diseños característicos de la casa desde la década de 1860.

En el interior, el cofre está forrado con piel de color beige y en la tapa tiene el logotipo que representa la asociación entre Louis Vuitton y la FIFA, que nació desde hace dieciséis años.

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“Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia y una misma certeza: la capacidad que tiene el deporte para motivar y unir a las personas”, dijo Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton.

La alianza entre la firma y la FIFA comenzó en 2010, con la creación del trofeo de las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 de la Copa Mundial de la FIFA.

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¿Cuál es la historia de los cofres de Louis Vuitton?

En 1837 Louis Vuitton, de 16 años, llegó a París y empezó a trabajar como aprendiz de Monsieur Maréchal. En aquella época, según cuenta la marca, los coches de caballos, los barcos y los trenes eran los principales medios de transporte, “y el equipaje se manipulaba con brusquedad. Los viajeros recurrían a artesanos para embalar y proteger sus objetos individuales”.

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Vuitton se convirtió en un destacado artesano del taller y ahí comenzó su oficio: crear cajas a medida y baúles personalizados. Los baúles fueron la antesala de una de las marcas de lujo más importantes del mundo.

En el siglo XX, los viajeros transportaban sus objetos personales en armarios y baúles planos que, “por desgracia, atraían a menudo a los ladrones. Louis Vuitton, maestro maletero, quiso ayudar a sus clientes a proteger sus objetos de viaje”, cuenta la marca.

De ahí que, en 1886, Georges Vuitton revolucionó los cierres de equipaje con un ingenioso sistema de cierre que convertía los baúles de viaje en cofres para guardar objetos valiosos, una especie de caja fuerte de lujo. La marca patentó su sistema de cerradura con dos hebillas de resorte.

En 1896, tras el fallecimiento de Louis, su hijo Georges creó el icónico monograma con flores, estrellas y las iniciales entrelazadas para proteger la exclusividad de la marca.

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