La pasarela contó con la presencia de 52 modelos, bailarines del Colegio del Cuerpo de Cartagena y músicos, entre los que se destacó la participación de Akima (Laura Sofía Grueso), la actriz que interpreta a Rebeca en la…

La marca de moda colombiana Baobab marcó un hito para la industria local al presentar su nueva colección crucero en la Ópera Nacional de París en el marco de la semana de la moda de esa ciudad. Se trató, según detalló la firma, de la primera vez en 300 años de historia que el teatro colabora con una marca latinoamericana.

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Así fue el desfile de la marca de moda Baobab en la Ópera Nacional de París

La pasarela contó con la presencia de 52 modelos, bailarines del Colegio del Cuerpo de Cartagena y músicos, entre los que se destacó la participación de Akima (Laura Sofía Grueso), la actriz que interpreta a Rebeca en la serie Cien años de soledad y quien abrió el desfile, así como de Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, quien desfiló y bailó.

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"Por primera vez en sus 300 años de historia, la Ópera Nacional de París colabora con una marca latinoamericana. Desde los trópicos hasta la Ópera, como nada que hayas visto antes", escribió Baobab en sus redes sociales.

Más que una pasarela, de acuerdo con la marca de resort creada en Bogotá por Isabella Espinosa, "fue un momento para que Colombia fuera vista, escuchada y sentida en un escenario global. Una colaboración que lleva la historia hacia adelante mientras abre la puerta a lo que viene después", afirmó la marca.

Las escaleras del lugar estaban adornadas con velos aguamarina y flores vinotinto, mientras las modelos lucieron vestidos largos en tonos que iban desde el blanco, pasando por el azul, hasta llegar al borgoña. Los zapatos que usaron fueron una colaboración entre la marca colombiana Damaya y Baobab.

La diseñadora pensó en que todo el concepto estuviera relacionado con Colombia. Por eso, la marca de maquillaje también fue nacional. "Este es un momento histórico. Los maquilladores profesionales siempre han sido fundamentales en la marca, y por eso, durante dos años, Atenea fue el maquillador oficial de Colombiamoda. Hoy da el siguiente paso: llegar a las grandes pasarelas del mundo, y no hay mejor lugar para hacerlo que Paris Fashion Week", dijo Atenea, marca de maquillaje que nació en Medellín.

Por su parte, la creadora describió su presentación así: "Hay momentos que no se pueden describir con palabras. O tal vez con una sola, como diría mi amiga Lido Pimienta: sublime", escribió Espinosa en su cuenta de Instagram. Baobab tiene presencia en mercados de Europa, Medio Oriente y Estados Unidos.

Europa también representa una oportunidad para diversificar los mercados de destino de la moda colombiana. En 2025, de acuerdo con cifras de Inexmoda, Colombia exportó US$533,42 millones en productos de moda, entre confecciones, accesorios, calzado, artículos de cuero y pieles. Cerca del 90 % de estas ventas tuvo como destino Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, incluido el Caribe, mientras Europa mantiene una participación menor.

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