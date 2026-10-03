Baobab, MAZ y otras marcas colombianas en la Semana de la Moda de París

Vale la pena mencionar que Europa representa una oportunidad para diversificar los mercados de destino de la moda colombiana. En 2025, de acuerdo con…

"Por primera vez en sus 300 años de historia, la Ópera Nacional de París colabora con una marca latinoamericana. Desde los trópicos hasta la Ópera, como nada que hayas visto antes", escribió la marca en sus redes sociales.

La marca de moda Baobab presentó su nueva colección en la Ópera Nacional de París. Mientras las modelos lucían los diseños el Grupo Niche interpretaba algunas de sus canciones.

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Vale la pena mencionar que Europa representa una oportunidad para diversificar los mercados de destino de la moda colombiana. En 2025, de acuerdo con cifras de Inexmoda, Colombia exportó US$533,42 millones en productos de moda, entre confecciones, accesorios, calzado, artículos de cuero y pieles. Cerca del 90 % de estas ventas tuvo como destino Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, incluido el Caribe, mientras Europa mantiene una participación menor.

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"Ese contexto abre espacio para nuevas relaciones comerciales y para que las marcas colombianas exploren mercados en los que atributos como el diseño de autor, la artesanía y la identidad pueden convertirse en factores de diferenciación", explicaron desde Inexmoda.

Maz de Manuela Álvarez

La diseñadora bogotana Manuela Álvarez, creadora de la marca MAZ, estará hasta el 5 de octubre en la capital francesa en el marco de Paris Fashion Week 2026 con una agenda que conecta moda, academia, artesanía e investigación textil, llevando a Europa una visión

del diseño latinoamericano construida durante más de una década desde Colombia.

La llegada de MAZ a París ocurre en uno de los años más relevantes de su trayectoria internacional. Vale la pena mencionar que este año fue seleccionada como la única marca colombiana y latinoamericana entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion

Designers; desarrolló junto a adidas y la Federación Colombiana de Fútbol el traje oficial de la Selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incorporando más de 400 metros de telar horizontal tejido a mano y procesos de estampación sin agua; y presentó Oh my Heart como pasarela inaugural de Colombiamoda 2026 en Medellín.

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"Estos hitos continúan una trayectoria que en 2025 tuvo uno de sus momentos más relevantes con Raíz de Fénix, adidas Originals x MAZ, la primera colección completamente artesanal desarrollada por adidas en colaboración con una marca en el mundo. Más de 60 familias artesanas de Bogotá, Cundinamarca y Putumayo participaron en el proyecto, que dio como resultado más de 600 piezas intervenidas a mano mediante diferentes técnicas artesanales", detalló la marca.

El sábado 3 de octubre, MAZ presentará en París una cápsula de Oh my Heart desarrollada especialmente para Asodamas dentro del proyecto Territorios Vivos. "La cápsula es resultado del proceso pedagógico, de investigación y desarrollo realizado específicamente para el proyecto y presenta nuevos desarrollos textiles y artesanales, así como nuevas referencias distintas a las presentadas durante la pasarela inaugural de Colombiamoda 2026. El proyecto evidencia cómo la pedagogía y la investigación pueden abrir nuevas posibilidades para las técnicas artesanales y su aplicación dentro del diseño contemporáneo".

Inexmoda y una muestra del diseño colombiano

Tras pasar por Nueva York, Miami, Cali y Medellín, Inexmoda y Colombiamoda cierran su circuito global de moda de 2026 en París, llevando a la capital francesa una muestra del nuevo lujo colombiano. Desde el 1 y hasta el 5 de octubre, cinco marcas colombianas llegarán por primera vez a París para presentar sus propuestas. Andrés Pajón y BLESS son algunas de las que participarán en espacios de conexión con compradores, medios y actores estratégicos de la industria europea.

“Colombiamoda París abre una conversación de largo plazo para la moda colombiana en Europa. Es un mercado exigente, sofisticado y con una profunda tradición de moda, pero también es un espacio donde nuestra identidad, nuestro diseño de autor y el valor del oficio pueden encontrar nuevas oportunidades. Más que buscar una presencia puntual, queremos construir relaciones que permitan a las marcas colombianas entender mejor este mercado, conectarse con sus compradores y desarrollar negocios sostenibles en el tiempo”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

“A lo largo de su historia, Bless ha evolucionado llevando su talento, su oficio artesanal y su sello de autenticidad más allá de sus fronteras. Cada nuevo mercado ha representado una oportunidad para conectar el diseño colombiano con nuevas ciudades, culturas y formas de entender la moda, construyendo una presencia internacional que conserva intacta la esencia de la marca. Estar en París representa un paso hacia nuevos mercados, pero también una oportunidad para llevar a otra escala aquello que ha definido a Bless desde el comienzo, autenticidad, movimiento, oficio y diseño hecho en Colombia”, agrega Ana Torres, diseñadora y fundadora de la marca.

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