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Bogotá Fashion Weekend 2026: qué hacer, dónde ir y cómo participar

Durante tres días, bogotanos y visitantes podrán recorrer la ciudad a través de seis rutas diseñadas para conectar los principales distritos de moda. El evento es gratuito y le contamos cómo puede participar.

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Redacción Moda
En colaboración con Grupo Éxito, la casa de moda colombiana Andrés Pajón reinventó su universo creativo con dos colecciones que brillaron en una de las pasarelas del Bogotá Fashion Weekend. / Cortesía
Andrés Pajón reinventó su universo creativo con dos colecciones que brillaron en una de las pasarelas del Bogotá Fashion Weekend 2025. / Cortesía
Foto: Cortesía Moda Éxito

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Bogotá Fashion Weekend se realizará del 20 al 22 de noviembre de 2026 en un circuito con 12 zonas comerciales y 715 marcas participantes. La iniciativa, creada por la Cámara de Comercio de Bogotá, está pensada para recorrer las zonas donde destaca la industria textil, conectar el talento local y visibilizar el mapa comercial de la moda capitalina. Es decir, aportar a mover la caja registrado de las marcas nacionales en la temporada más importante del año.

Las 12 zonas comerciales y el venue principal

Durante tres días, bogotanos y visitantes podrán recorrer la ciudad a través de seis rutas diseñadas para conectar los principales distritos de moda en sectores como El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino, además de dos puntos especiales en Mavecure y Emprendemoda ATC.

Además del circuito por la ciudad, el venue principal de la tercera edición será Villa Adelaida, el punto de encuentro para descubrir propuestas, participar en actividades y disfrutar experiencias alrededor de la moda, como Diálogos de Industria y Conversaciones, la Librería Weekend y el Mercado de Diseño, un espacio comercial que reunirá a 38 marcas y diseñadores de distintas regiones del país.

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Programación y experiencias

El evento contará con una programación abierta al público, sin costo y en horarios extendidos para recorrer tiendas, showrooms, concept stores y espacios pop-up de diseño que ofrecerán promociones especiales, talleres creativos y otras activaciones en más de 150 puntos con una agenda de 250 eventos.

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Horarios

Viernes 20 de noviembre: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en las zonas comerciales y de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. en el venue principal.

Sábado 21 de noviembre de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en todos los espacios.

Domingo 22 de noviembre de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. en todos los espacios.

Prográmese con las marcas participantes:

Nogal

· Adriana Capasso

· Agua by Agua Bendita

· Alejandro Rougt

· Alta Shoes

· Amevi

· Amézquita

· Ana Laverde

· Atelier Crump

· Aysha Bilgrami Joyería

· Bahía María

· Baobab

· BeMonocromo

· Camilo Álvarez

· Carolina de Victoria

· Casa Oh Lala

· Curuba Studio

· Divina Castidad

· Fenomena

· Flabelus

· Francesca Miranda

· Guayaba Agria X Valentina Quintero

· Infinita es infinita

· Inmaculada

·Juan de Dios

· Julieta Suárez

· Kozulić

· Líneas Cruzadas

· Magdalena Collective

· Manuela Giraldo

· Matergea

· MAZ Manuela Álvarez

· Miclott

· Naos

· New Anchor

· Ocho Cinco

· Octavo Pecado

· One Silversmith

· Padova

· Pájara Pinta

· Palmacea

· Pepa Pombo

· Plissé

· Sabandija

· Salvárea

· Sixxta

· Solaz

· Soloio

· Somos Martina

· Somos Mhuyscas

· St. Dom

· Tejidos Rebancá

· The Nylon Club

· TOCCATA

· Vold X Eloísa

· Vysh

· Xzae

· Zephir

· Zut

Atlantis

·Ángel Kujaban

· Blanca del Mar

· Bless Handmade

· Calu Tropicalwear

· Estelas X Calma Shoes

· Faride Ramos

· Gaitano

· Garage Sale & Luxe by Eleonora Morales

· Hebras Sanjuan

· Isidora Malva

· Juana Gómez

· La Mog Lingerie

· Leva Carnato

· Lina Cantillo

· Lisantiny

· Old Maquiina

· Paula Mendoza Jewelry

· Pitbullying

· Toscano

· Tres60lab

El Retiro

· Agybo

· Amarante

· Amoretta

· Ana Cano

· Andres Otalora

· Azulu

· Beatriz Camacho

· Bruna

· Cardiaca

· Carolina Ronderos

· Cicloset

· Daniela Salcedo

· Dante

· Del Castillo

· Dinamic Showroom

· Dulce Menta

· Dunia Shoes

· El Retiro Centro Comercial

· Gold Roset

· Issa Mora

· Johanna De La Cruz

· Johanna Ortiz

· Láu de Lá

· Le Paranoid KiDd

· Lucié

· Maglione

· Malva

· Mar de Lua

· Maria Elena Villamil

· Mercedes Salazar

· Mia de Dios

· OndadeMar

· Pamela Duque

· Renata Lozano

· Ser

· Silvia Tcherassi

· Sismika

· Sofia Llanos

· Stivali

· Veneno Lab

· Waimari

· Whitman

· Yaquut

· Zierra Leona

· Zut

La Cabrera


·A Modo Mio

· Adriana Fernandez

· Palaa

Quinta Camacho

· CULdeBAL

· A New Cross

· Agnoli

· Anca Ravelo

· Biblioteca Museo Carlos Lleras Restrepo

· Christy Bolivar

· ClosetUp

· Codes

· Cubel

· Doos Eyewear

· Mercado Negro Vintage Dealer

· Paisaje

· Saág

· Socarrás

· Soreil Lingerie

· The Relicka

· Viviana Ramírez

Chapinero

· Cubo

· Doos Eyewear

· Isgo

· Jorge Duque

San Felipe

· Alicia Wonderland

· Revolución Urbana

Parque de la 93

· Aguamaria

· Atmos

· Veronica Restrepo

Usaquén

· Alexandra Bueno

· Anthias

· Bruna

· Diego Guarnizo

· Easy People

· Giive

· Lacru

· Malva

· Milonga Beachwear

· Napa

· Patricia Colmenares

· Trascendencia

· Velasco de Gayo

La Candelaria

· Casa Cicuta

· Liebestod

· Plur

Tejido Fashion Mart

· Diana Taborda

· Tejido Fashion Mart

San Victorino

· Click Five

· Prs Moda

Villa Adelaida

·Aguel

· Akkuamarine

· Ale Ardila Studios

· Álvaro Ávila

· Básico Pero Nítido

· Barmont

· Benny Marcel

· Beto Santana

· Celestino

· Cleiner Cabadias

· Court

· Day Moda Sostenible

· DDOOSS

· Divina Collection

· El Maletero

· Era Art

· Etérea

· Itala

· Javier Albarracín – Orfebre

· KZ Kathe Zapata

· Laura Gómez Apparel

· Leib

· Librería Casa Santo & Seña

· Lirio Morelo

· Luxofilus

· Mucho con Demasiado

· Oda

· Patricia Acosta Jewelry

· Quimeras

· Simona

· Sonoro Jewelry

· Tan Basicx

· Teresa Esencia Entre Hilos

· Two and Two

· UANA by Wanaawaa

· Unipiel

· Vector Shoes

· Wanderer

· Zorro Gris.

Punto especial: Aeropuerto El Dorado

Mavecure

Punto especial: Emprendemoda ATC

Emprendemoda ATC

Si está interesado en participar, puede registrarse aquí.

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Por Redacción Moda

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Comentarios
  • Elvis(21348)Hace 3 horas
    Que bien.Bogota sigue consolidándose en la moda. A esto se suma las iniciativas adelantadas hace unos meses por la cámara de comercio. La industria de la moda también tiene un espacio. Cada vez más importante en Bogota.
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