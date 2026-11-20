Bogotá Fashion Weekend: diseñadores colombianos donan piezas por los afectados del terremoto

En una pasarela que se realizó en Villa Adelaida, los asistentes conocieron las piezas donadas por los creativos. Hablamos con Isabel Henao, una de las diseñadoras que participó en la iniciativa que destinará lo recaudado a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.