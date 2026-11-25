Las personas, cuando escuchan “circularidad” en moda, casi siempre piensan en la palabra reciclaje o en el mercado de segunda mano. Esto lo entiendo, es la imagen más fácil y con la que resulta más sencillo relacionarse porque, al final, todos somos compradores de prendas de vestir y, en algún momento de nuestras vidas, hemos heredado alguna prenda u objeto de moda de alguien. Pero la realidad es que el reciclaje es apenas la última salida y la circularidad en moda empieza mucho antes: desde que empezamos a diseñar cada prenda y cada accesorio.

La economía circular es la alternativa al modelo tradicional lineal de extraer, producir, usar y desechar. Nos habla de reducir residuos y contaminación desde el diseño, mantener los productos y materiales en uso con su mayor valor posible y por el mayor tiempo que se pueda y, por último, regenerar sistemas naturales. Y todo esto suena muy bien, pero también resulta muy lejano del imaginario de lo que es moda. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos? Fácil: en moda, la circularidad se refiere a crear prendas que duren, sean funcionales y se puedan mantener; que puedan repararse sin dañar otros componentes; que puedan revenderse porque, por su diseño, calidad o materiales, se convierten en objetos que no pierden valor; o que sean resistentes y puedan alquilarse o remanufacturarse para aprovechar el máximo valor de cada uno de sus materiales y, solo al final, cuando ya no hay otra opción, reciclar.

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Al final, esto se resume en piezas bien diseñadas, que respondan a una función, a una estética y que, además, tengan calidad para que duren, sean amadas y no terminen en la basura.

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En palabras técnicas, hablamos de una jerarquía conocida como las R: rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reacondicionar, remanufacturar y reciclar. Si las organizamos de esa forma, podemos verlas como en una escalera: los primeros escalones conservan más valor, mientras que los últimos conservan menos (en este caso, reciclar).

Pensemos en nuestra chaqueta favorita. Si se le daña la cremallera, la llevamos a arreglar y sigue siendo la misma. Se conservan el agua, la energía, las horas de trabajo y el diseño que costó hacerla. Si se la regalamos a alguien, esa chaqueta sigue viva e inicia una nueva vida útil. Si una marca la recoge, la desarma y, con sus partes, crea una pieza nueva, todavía se aprovecha buena parte de lo que tenía. Pero si esa misma chaqueta que tanto queremos termina triturada para hacer relleno de camas de perros o paneles de construcción, de todo eso que hemos mencionado queda muy poco. Por eso decimos que el reciclaje es el último recurso, no porque sea malo, sino porque debe ser la opción cuando ya no queda ninguna otra.

Por esto también es que hay que hablar de lo que no es circularidad, porque ahí es donde está la mayor confusión. Circularidad no es sacar una colección cápsula con un porcentaje de poliéster reciclado, mientras el resto de la marca sigue produciendo y no controlando sus procesos. Ese poliéster generalmente viene de botellas plásticas. Esas botellas habrían podido volver a ser botellas, pero cuando se vuelven textiles y prendas (generalmente mezcladas con otras fibras), difícilmente podrán reciclarse otra vez. Acá el ciclo no se cierra, solo se aplaza un paso antes de llegar a la basura. Tampoco es circularidad llenar una prenda de etiquetas verdes, ni donar ropa en exceso para sacar de la bodega lo que nunca debió producirse. Lo que define la circularidad no es lo que dice la etiqueta, sino lo que se puede demostrar y si la prenda se diseñó y produjo para durar, para usarse muchas veces y para volver.

Una cápsula con materiales reciclados o de bajo impacto puede ser un primer paso cuando hace parte de un cambio real en el negocio. Pero, si es la única acción de la marca, puede convertirse en una estrategia de greenwashing.

¿Por qué importa?

La industria textil tiene un problema gigante: la sobreproducción y la inmensa participación de fibras sintéticas en los artículos de moda que hoy consumimos. Estas dos variables son la fórmula perfecta para la tragedia, porque producimos más de lo que consumimos, que, de por sí, ya es una locura, y además consumimos cosas que nunca se van a degradar. Entonces, en algún punto, sí o sí van a llegar a la basura y van a contaminar el medio ambiente, el agua y a las personas.

La misma Fundación Ellen MacArthur calculó que cada segundo se entierra o se quema el equivalente a un camión de basura lleno de textiles. Y ni siquiera hace falta que la ropa llegue a usarse: en Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre el 4 % y el 9 % de los productos textiles que salen al mercado se destruyen antes de ser usados, entre 264.000 y 594.000 toneladas al año.

El indicador más claro de esta crisis es que una industria que destruye en estas cantidades lo que nadie estrenó claramente tiene varios problemas: uno de diseño, uno de planeación y uno de modelo de negocio, no solo de residuo.

Un ejemplo de esta falla es que hoy en día todavía existen por ahí todas las prendas que se han producido en poliéster en la historia de la moda: en un mar, una playa, un relleno sanitario o un desierto. (¡Imagínate cuántas prendas son esas desde 1940!)

Cómo se ve la circularidad en moda en la práctica

La circularidad tiene muchas formas y, a diferencia de lo que muchas personas creen, casi ninguna exige grandes inversiones para empezar.

En el diseño: Prendas de un solo material, que después son más fáciles de reciclar (monomaterial). Patronaje optimizado para disminuir el desperdicio de tela. Prendas con partes pensadas como módulos que se puedan reparar o modificar fácilmente, aprovechando la mayoría de la prenda ya confeccionada. En los materiales: Aprovechar retales, excedentes de producción y telas de inventarios muertos para crear nuevas colecciones. Entender cómo cuidar y mantener los materiales con los que está hecha la prenda y comunicarle eso al consumidor, para que esas prendas duren más, no se dañen tan rápido y, además, se genere confianza entre el consumidor y la marca. En el modelo de negocio: Un negocio de moda no debería depender solo de la venta de prendas. ¿Qué tal explorar servicios de reparación? Líneas de reventa o alquiler. Programa de recolección de sus propias prendas para remanufacturarlas o suprarreciclarlas en nuevas colecciones. En la gestión: Empezar a medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar. Definir indicadores: cada marca necesita tener indicadores claros de cuánto material aprovecha, cuánto inventario rota, cuántas prendas regresan o tienen reclamos de calidad. Esto les permite a los negocios de moda mejorar sus procesos, afianzar su servicio al cliente y no perder dinero.

En Colombia tenemos una ventaja que a veces no valoramos: la cultura de arreglo. En nuestro país esto sigue muy vivo a través de las modistas de barrio, las remontadoras de zapatos y los crecientes mercados de segunda. Esto ya es infraestructura circular existente. Lo que falta es que la industria integre esto a su cadena de valor en lugar de verlo como algo ajeno. Desde mi experiencia, he visto muchas marcas de cuero, denim, vestidos de baño y prendas casuales cambiar su forma de producir cuando empiezan a ver el retal como materia prima, dinero ya invertido y no como basura.

Lo que dicen las reglas

La autorregulación se está quedando atrás y la regulación avanza rápido, sobre todo en Europa. El Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), vigente desde el 19 de julio de 2024, prohíbe destruir ropa, accesorios y calzado no vendidos. Esa prohibición se aplica a las grandes empresas desde julio de 2026 y las medianas tendrán que cumplirla desde 2030. El mismo reglamento introduce el pasaporte digital de producto, que hará visible la información de cada prenda a lo largo de su vida.

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A eso se suma la Directiva Marco de Residuos revisada, que entró en vigor el 16 de octubre de 2025 con reglas comunes de responsabilidad extendida del productor (REP) para textiles. En la práctica, todos los productores que venden textiles en la Unión Europea, incluidas las empresas de fuera que venden por comercio electrónico, tendrán que pagar la recolección, clasificación y reciclaje de los residuos textiles. Cada Estado miembro tiene 30 meses para poner en marcha su sistema. Francia lleva la delantera: tiene un esquema de REP textil desde 2007. La pregunta del millón es: ¿está dispuesta la industria de la moda en Colombia a adaptarse antes de que sea demasiado tarde?

En nuestra región, Chile ya dio el paso: incorporó los textiles a su Ley REP, así que quienes fabrican, importan o venden textiles deben hacerse cargo de ellos al final de su vida útil. Colombia tiene una Estrategia Nacional de Economía Circular desde 2019 y esquemas de REP para envases y otros residuos, pero todavía no uno específico para textiles. Este año se debatió en la Cámara el Proyecto de Ley 489 de 2025, que busca regular la gestión integral de residuos, promover la producción y el consumo responsables e impulsar la economía circular. Aunque aquí no haya una ley textil, cualquier marca colombiana que quiera exportar a Europa tendrá que cumplir las reglas europeas.

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En conclusión, la circularidad en moda no es solo un material o solo un mercado de segunda. Es una manera de diseñar y hacer negocios para que nada termine siendo basura. A las marcas les toca preguntarse si sus prendas están diseñadas para durar y para volver. Y esa es la conversación más fuerte, porque exige cambiar la forma en la que diseñamos o concebimos la moda. A quienes compramos ropa nos toca preguntarnos cuántas veces nos vamos a poner lo que estamos comprando, porque en el medio de esas dos respuestas es donde realmente está la moda circular.

*Consultora en innovación, diseño consciente y economía circular para el sistema moda.

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