Hasta el próximo 22 de noviembre de 2026 se realizará el Bogotá Fashion Weekend en un circuito con 12 zonas comerciales y 715 marcas participantes. La iniciativa, creada por la Cámara de Comercio de Bogotá, está pensada para recorrer las zonas donde se destaca la…

El fin de semana de la moda en Bogotá comenzó la noche del jueves con una pasarela en la que se unieron 27 diseñadores colombianos para donar piezas que serán subastadas y el dinero recaudado será destinado a los afectados por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

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Hasta el próximo 22 de noviembre de 2026 se realizará el Bogotá Fashion Weekend en un circuito con 12 zonas comerciales y 715 marcas participantes. La iniciativa, creada por la Cámara de Comercio de Bogotá, está pensada para recorrer las zonas donde se destaca la industria textil, conectar el talento local y visibilizar el mapa comercial de la moda capitalina. Es decir, aportar a mover la caja registrado de las marcas nacionales en la temporada más importante del año.

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Las 12 zonas comerciales y el venue principal

Durante tres días, bogotanos y visitantes podrán recorrer la ciudad a través de seis rutas diseñadas para conectar los principales distritos de moda en sectores como El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino, además de dos puntos especiales en Mavecure y Emprendemoda ATC.

Además del circuito por la ciudad, el venue principal de la tercera edición será Villa Adelaida, el punto de encuentro para descubrir propuestas, participar en actividades y disfrutar experiencias alrededor de la moda, como Diálogos de Industria y Conversaciones, la Librería Weekend y el Mercado de Diseño, un espacio comercial que reunirá a 38 marcas y diseñadores de distintas regiones del país.

Lea: Incendio en el Gran San: estas son algunas marcas afectadas y así puede apoyarlas

San Victorino a la Moda

En el marco de Bogotá Fashion Weekend, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor —a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA)—, junto con los comerciantes de los centros comerciales Gran San, Visto y Punto Once, se unieron para realizar la cuarta edición de San Victorino a la Moda.

El evento se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre, reunirá a 24 empresarios y marcas que presentarán sus colecciones de fin de año. La jornada contará con cuatro pasarelas, una zona comercial abierta al público, rueda de negocios y muestras artísticas en La Milla, ubicada en el Bronx Distrito Creativo (la nueva Casa de las Industrias Culturales y Creativas de la ciudad).

Tras el incendio del pasado 16 de noviembre en el centro comercial Gran San, que afectó a más de 28 marcas, es una oportunidad de conocerlas y apoyarlas.

Horarios en el venue principal Villa Adelaida:

Viernes, 20 de noviembre

1:00 p. m. – 8:00 p. m.

Sábado, 21 de noviembre

10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Domingo, 22 de noviembre

11:00 a. m. – 6:00 p. m.

Horarios en las 12 zonas:

Viernes, 20 de noviembre

1:00 p. m. – 8:00 p. m.

Sábado, 21 de noviembre

10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Domingo, 22 de noviembre

11:00 a. m. – 6:00 p. m.

¿Cómo utilizar las rutas WEEKEND?

Esta edición, de acuerdo con los organizadores, cuenta con un servicio de transporte sin costo para facilitar los desplazamientos entre las zonas comerciales. Para aprovecharlo, siga estos pasos:

1. Descargue la Guía de Compras y elija sus marcas favoritas.

Consulte la Guía de Compras Weekend 2026, identifique las tiendas que desea visitar y ubique en qué zona comercial se encuentran. Descargar guía de compras.

2. Identifique la ruta que lo acerca a su destino.

Consulte el Mapa de Zonas y Rutas para identificar el recorrido que conecta con el sector que desea visitar. Cada ruta tiene un color y un número que le permitirán reconocerla fácilmente.

3. Diríjase al punto de salida.

Todas las Rutas Circulares y Especiales tienen como punto de salida y llegada la parada Venue Weekend, ubicada a una cuadra y media de Villa Adelaida.

4. Consulte los horarios y las paradas.

Antes de iniciar su recorrido, revise los horarios y paradas para identificar dónde abordar el bus y cuál es el horario de servicio de la ruta que necesita. Las rutas circulares tienen una frecuencia de paso de 30 minutos; las rutas especiales cuentan con horarios específicos.

5. Bájese y explore la zona.

Descienda en la parada más cercana a las marcas o espacios que desea visitar. Desde allí podrá continuar a pie, recorrer las tiendas y disfrutar de las actividades programadas.

6. Continúe recorriendo Bogotá.

¿Desea visitar otra zona comercial? Ubique la parada más cercana, identifique qué ruta lo conecta con su siguiente destino y vuelva a abordar el servicio. Así podrá recorrer diferentes sectores de la ciudad a su ritmo.

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Regístrese para utilizar el servicio de transporte

Complete el formulario de registro aquí para recibir su código QR de acceso, necesario para hacer uso del servicio de transporte sin costo y participar en la programación de Weekend 2026.



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