La industria textil colombiana se ha reconstruido en varias ocasiones después de enfrentar diversas crisis económicas, sociales, tecnológicas y ambientales. Durante la difícil situación desatada por la expansión del COVID-19, por ejemplo, los comerciantes, diseñadores y, en general, toda la cadena se reinventaron para sobrevivir y salir a flote. Lo han hecho…

Hace unos años, en plena pandemia, el historiador William Cruz Bermeo me dijo en una entrevista que la moda era como el ave fénix, que siempre renacía de sus propias cenizas.

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La industria textil colombiana se ha reconstruido en varias ocasiones después de enfrentar diversas crisis económicas, sociales, tecnológicas y ambientales. Durante la difícil situación desatada por la expansión del COVID-19, por ejemplo, los comerciantes, diseñadores y, en general, toda la cadena se reinventaron para sobrevivir y salir a flote. Lo han hecho recientemente, al enfrentarse a la competencia de plataformas asiáticas como Temu y Shein, y después del terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó a empresarios de Cali, Pereira y Chocó.

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Ahora, ante el incendio del pasado 16 de noviembre en el Gran San, uno de los centros comerciales más relevantes para la industria de la moda en Colombia, tendrán que hacerlo una vez más.

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La conflagración del centro comercial, ubicado en el sector de San Victorino, en Bogotá, dejó más de 25 locales comerciales afectados (al menos 10 con pérdida total) justo en la temporada más importante del año, pues el último trimestre representa entre el 30 y el 40 % de los ingresos anuales, debido a la temporada de fiestas, celebraciones, regalos y renovación del vestuario. Tan solo diciembre aporta más del 10 %, según los datos de Inexmoda. Aunque no hubo personas lesionadas, decenas de familias y confeccionistas perdieron no solo su mercancía e infraestructura, sino también años de trabajo y dedicación.

Este miércoles, día del tradicional Madrugón, las empresas afectadas fueron ubicadas en el parqueadero del tercer piso, en unas carpas provisionales, para que pudieran continuar con sus ventas, pues, pese a las afectaciones, aún conservan inventario en sus bodegas. Y, a excepción del ala del segundo piso afectada por el incendio, el resto del Gran San opera con normalidad.

Estefanía Molina, de la marca Atogob, fue una de las emprendedoras más afectadas: su negocio quedó en pérdida total. En sus redes sociales compartió un video en el que mostró cómo quedó el lugar y agradeció a todas las personas que los han apoyado. "En medio de las dificultades también nace la solidaridad. Comprar, recomendar y compartir también es una forma de ayuda. ¡Hoy más que nunca, apoyemos lo nuestro!", dijo la empresaria.

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La Alcaldía de Bogotá anunció incentivos económicos de hasta COP 10 millones para los comerciantes damnificados y vitrinas como showrooms, además de espacios en ferias del Plan Navidad San Victorino para darles visibilidad, como la Feria Vassar, que se realizará del 25 al 29 de noviembre; así como en el Parque de la 93, Hayuelos y en los nuevos bajopuentes.

Además, en el marco de Bogotá Fashion Weekend, se realizará la cuarta edición de San Victorino a la Moda. El evento, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, reunirá a empresarios y marcas que presentarán sus colecciones de fin de año. La jornada contará con cuatro pasarelas, una zona comercial abierta al público, rueda de negocios y muestras artísticas en La Milla, ubicada en el Bronx Distrito Creativo (la nueva Casa de las Industrias Culturales y Creativas de la ciudad). Esa será otra oportunidad de apoyar a las marcas afectadas y a las más de 730 empresas que comparten espacio en el centro comercial.

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La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación, prestará sin costo el servicio de orientación jurídica a los empresarios afectados por el incendio, así como la posibilidad de llevar a cabo conciliaciones en derecho para quienes atraviesan dificultades en temas relacionados con contratos de arrendamiento, pólizas de seguro de vivienda o de establecimientos comerciales, entre otros conflictos derivados de los daños ocasionados por el desastre.

La moda colombiana también ha logrado renacer, una y otra vez, gracias no solo a la resiliencia de cada diseñador, marca o persona que integra el sector, sino también al apoyo de las personas que compran local.

Este es un directorio con algunas de las marcas afectadas para que las conozca y, si puede, las apoye. Las empresas han recurrido a sus cuentas de Instagram y plataformas digitales para contar cómo los perjudicó el incendio e invitar a que les compren a través de sus canales y páginas web:

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