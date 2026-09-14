Director de gremio de moda de EE.UU. se disculpó tras agredir a animalistas

«Reaccioné de forma inapropiada ante un incidente ocurrido hoy en un evento. No me correspondía hacerlo. Debería haber dejado que el equipo de seguridad se hiciera cargo de la situación», escribió Kolb en una publicación en su cuenta privada de Instagram, que han recogido…

Steven Kolb, director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés), se disculpó este lunes después de agredir físicamente a manifestantes por los derechos de los animales durante un desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York.

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«Reaccioné de forma inapropiada ante un incidente ocurrido hoy en un evento. No me correspondía hacerlo. Debería haber dejado que el equipo de seguridad se hiciera cargo de la situación», escribió Kolb en una publicación en su cuenta privada de Instagram, que han recogido varios medios.

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El altercado ocurrió el domingo durante el desfile de la firma sueca COS en Nueva York después de que dos activistas intentaran boicotear la presentación para protestar contra el uso de tejidos de origen animal en la ropa.

Kolb, que se encontraba sentado viendo el desfile, se dirigió contra una de las activistas, le arrancó el cartel, le tiró al suelo, la inmovilizó con una pierna y le tapó la boca, mientras los modelos caminaban por la pasarela.

Tras unos segundos, y comentarios de quienes estaban sentados a su alrededor, soltó a la activista, quien finalmente fue expulsada por el equipo de seguridad.

El director del CFDA también se enfrentó a otro manifestante, forcejeando y tapándole la boca.

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«Ovejas maltratadas y ensangrentadas por su lana. No la compres», se podía leer en el cartel de una de las activistas de PETA, la organización en defensa de los derechos de los animales, una de las más grande del mundo, que cada edición de la Semana de la Moda organiza acciones similares.

Por su parte, PETA anunció en un comunicado que las activistas presentarán una denuncia ante la policía y planean presentar cargos penales.

«Las acciones de hoy demuestran cómo las figuras más influyentes de la moda utilizan la violencia para silenciar a quienes denuncian cómo se golpea, ensangrienta y mata violentamente a las ovejas para la fabricación de bufandas y suéteres», afirmó en el mensaje Ingrid Newkirk, fundadora de PETA.

La protesta, según explicó el grupo, nace tras unas imágenes obtenidas de una granja con el certificado de lana que utiliza la cadena de suministro de H&M Group, la empresa matriz de COS, en las que se observa cómo los trabajadores «pateaban y pisoteaban a las ovejas aterrorizadas».

El actuar del director, de acuerdo con PETA, refleja «la violencia inherente a la industria de la lana, pero los activistas se fueron a casa, mientras que las ovejas terminan en mataderos. Las ovejas son golpeadas, ensangrentadas y asesinadas por la moda. Todas las pasarelas deben prohibir la lana ahora».

Esta edición de la Semana de la Moda, que acaba este martes, aplica por primera vez su veto a las pieles animales, una medida anunciada por la organización en diciembre de 2025 tras negociaciones con Humane World for Animals y Collective Fashion Justice.