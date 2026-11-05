Ed Westwick, Chuck Bass de Gossip Girl, estará en Bogotá: ¿por qué?

La visita de Westwick ubica a la capital en el escenario de una presentación internacional que conecta perfumería, cultura pop y estilo. Afnan Perfumes fue fundada en Emiratos Árabes Unidos en 2007, cuenta con un portafolio de más de 100 fragancias y tiene presencia en más de 120 países,…

El actor británico, reconocido por interpretar a Chuck Bass en la serie Gossip Girl, estará en Bogotá el próximo 12 de noviembre como parte del Afnan Tour por Latinoamérica, una gira que recorre Brasil, Chile, Perú, Colombia y México para presentar un perfume.

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La visita de Westwick ubica a la capital en el escenario de una presentación internacional que conecta perfumería, cultura pop y estilo. Afnan Perfumes fue fundada en Emiratos Árabes Unidos en 2007, cuenta con un portafolio de más de 100 fragancias y tiene presencia en más de 120 países, de acuerdo con su información corporativa.

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El actor interpretó a un joven multimillonario en Gossip Girl y trabajó junto a Blake Lively, Penn Badgley y Leighton Meester entre 2008 y 2012. La serie narra la vida, los secretos y las rivalidades de un grupo de jóvenes millonarios del Upper East Side de Nueva York a través de una misteriosa bloguera, conocida como “Chica indiscreta”.

La serie Gossip Girl está basada en los libros de la escritora estadounidense Cecily von Ziegesar. Una diferencia importante es que, en los libros, Chuck Bass es antagonista y nunca tiene una relación con Blair, mientras que en la producción audiovisual esa es una de las relaciones más recordadas de los seguidores.

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Según detalla Vogue, Ed Westwick no audicionó para interpretar a Chuck Bass; él quería ser Nate Archibald, “pero su look de ‘chico malo’ no convenció a los productores, quienes terminaron por darle el papel del joven millonario que, cabe mencionar, no iba a ser protagónico, pero captó la atención de las fans de la serie”.

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El vestuario diseñado por Eric Daman también fue relevante en la producción. Los estilos de Blair Waldorf, inspirados en Audrey Hepburn y Victoria Beckham, y Serena van der Woodsen, inspirada en Kate Moss, convirtieron a la serie en una plataforma que impulsó marcas de lujo y diseñadores.

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En la actualidad, Westwick sigue dedicado a la actuación y a la música. En sus redes sociales hace contenido para marcas de moda y estilo de vida. En cuanto a su vida personal, en 2024 se casó con la modelo y actriz Amy Jackson.

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