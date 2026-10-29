El look de Elle Fanning inspirado en Effie Trinket: ¿qué es el method dressing?

La actriz apostó por un diseño de alta costura de Wun, perteneciente a su colección de 2026. El diseñador hongkonés, que está reinterpretando la alta costura y que se formó con referentes de los 80, 90 y principios de los 2000. Fue descubierto en 2012 por Joyce Boutique cuando estaba preparando su colección de graduación en el London College of Fashion. Después…

Elle Fanning lució un vestido rosa pastel de Robert Wun durante la presentación de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), en Londres.

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La actriz apostó por un diseño de alta costura de Wun, perteneciente a su colección de 2026. El diseñador hongkonés, que está reinterpretando la alta costura y que se formó con referentes de los 80, 90 y principios de los 2000. Fue descubierto en 2012 por Joyce Boutique cuando estaba preparando su colección de graduación en el London College of Fashion. Después de trabajar dos años en la industria, en 2014 lanzó su propia firma, con sede en Londres, centrada en colecciones por encargo y uniendo la sastrería con inspiraciones del cine, el arte y la naturaleza.

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De ese universo de Wun es la pieza de Fanning, en la que se combina un corsé estructurado con una falda de tul de largo midi y varias capas. El look se completó con un accesorio particular: un tocado rosa con una pequeña figura de bailarina frente a un espejo, que parece sacado de una caja musical.

El estilismo estuvo a cargo de Samantha McMillen, y los usuarios de redes sociales no tardaron en relacionar el vestuario con el de Effie Trinket, el personaje que interpreta en la saga, y que se destaca por usar un vestuario exuberante, con tocados llamativos y exceso de maquillaje.

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Fanning parece que apostará por el method dressing (o vestuario inspirado en el personaje) durante esta gira promocional. Se trata de una estrategia de marketing, narrativa y construcción de marca en la que los actores y las celebridades utilizan la moda en alfombras rojas y giras de prensa para reflejar el universo de sus personajes o de las películas que están promocionando.

Vale la pena mencionar que Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha es una precuela de una de las franquicias más exitosas del cine, ‘Los Juegos del hambre’.

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