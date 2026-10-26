Por eso, haremos un recorrido por algunas de las tendencias de la temporada para analizar si realmente vale la pena…

Se acerca el fin de año y, con él, las vitrinas se llenan de lentejuelas, brillos y prendas que invitan a renovar el clóset. Pero antes de comprar esta o cualquier otra tendencia, vale la pena detenerse a pensar: ¿realmente se adapta a mi estilo personal? Hacer este análisis antes de comprar por emoción es fundamental para evitar que algunas prendas terminen usándose una sola vez y luego queden olvidadas en el fondo del clóset.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Tendencias de moda para fin de año: ¿vale la pena invertir en ellas?

Por eso, haremos un recorrido por algunas de las tendencias de la temporada para analizar si realmente vale la pena invertir en ellas.

Publicidad

Va: ¿Cómo construir un fondo de armario? Marcas colombianas para todos los presupuestos

Borgoña, Black Cherry o vinotinto: un color con carácter

Como quiera llamársele, el borgoña, también conocido como Black Cherry en algunas propuestas de moda, está en tendencia. Es un color realmente hermoso que no solo conquista la moda, sino también la decoración y el diseño de interiores.

Es un tono con carácter, favorecedor y muy versátil. Así que, si el rojo no es lo suyo, el borgoña puede convertirse en una alternativa interesante para incorporar color al vestuario sin alejarse demasiado de los tonos clásicos. Puede llevarse en un total look, como acento de color o a través de un accesorio. La clave está en encontrar la forma de integrarlo al estilo personal y aprovecharlo en diferentes combinaciones: con verde, beige, amarillo, rosa, negro, café… Funciona muy bien con casi todos los colores.

Le puede interesar

Artesanía: el lujo latinoamericano

Dicen que la artesanía es el lujo latinoamericano. Todo lo que tiene un trabajo artesanal posee un valor especial. Un buen bolso artesanal, una pieza de joyería hecha a mano o un accesorio tejido pueden aportar autenticidad y personalidad a cualquier look.

Además, las piezas artesanales suelen trascender las temporadas. Su valor no depende únicamente de una tendencia pasajera, sino también de la técnica, la historia y el trabajo de las personas que las elaboran.

Colombia cuenta con una enorme riqueza artesanal y propuestas para muchos gustos y estilos: tejidos para prendas de vestir, mochilas, sombreros, joyería y accesorios, entre muchas otras. Incorporar estas piezas al clóset es una manera de construir un estilo más original, apoyar a los artesanos locales y valorar los oficios tradicionales.

Lentejuelas: mucho brillo, ¿pero cuánto uso?

Las lentejuelas son hipnóticas, brillantes y fabulosas. Es difícil no sentirse atraído por ellas cuando aparecen en las vitrinas de fin de año. Sin embargo, si no hacen parte del estilo personal de quien las lleva, quizá no sea necesario caer en esta tendencia, que regresa cada temporada.

Si la intención es añadir brillo a los looks, existen alternativas más versátiles: accesorios, bufandas, fulares o pequeños detalles metalizados que puedan combinarse con prendas de uso cotidiano. Así se incorpora un toque festivo sin necesidad de comprar una pieza demasiado llamativa que termine relegada al fondo del clóset después de una sola celebración.

La pregunta no es si las lentejuelas están de moda, sino si realmente se les dará uso.

Transparencias: jugar con las capas

Las transparencias son perfectas para experimentar con las prendas que ya se tienen en el clóset. Una buena camisa transparente puede convertirse en la base de un look con un top debajo y un chaleco encima, o funcionar como una sobrecapa para darle profundidad y textura a un conjunto sencillo.

Las faldas transparentes también ofrecen posibilidades interesantes: pueden llevarse sobre pantalones o leggings para crear combinaciones diferentes y jugar con las proporciones.

Si lo que se busca es explorar nuevas formas de vestir sin comprar un vestuario completamente nuevo, las transparencias son una excelente opción. Permiten transformar prendas conocidas, crear capas y descubrir combinaciones que quizá no se habían considerado antes.

Lea: El fondo de armario perfecto: estas son las prendas básicas que debes tener

Antes de comprar, vale la pena detenerse

En conclusión, antes de comprar cualquier tendencia, es importante detenerse a pensar más allá del look que se ve en una vitrina o en redes sociales. La pregunta no debería ser únicamente si una prenda está de moda, sino qué tan versátil puede ser dentro del clóset, con qué otras piezas se puede combinar y en cuántas ocasiones se podrá usar.

Publicidad

Lea: ¿Qué zapatos están de moda y cómo combinarlos?

Adaptar las tendencias al estilo personal y al estilo de vida es mucho más importante que seguirlas al pie de la letra. Porque una buena compra no es necesariamente la prenda más llamativa de la temporada, sino aquella que se integra de manera natural al vestuario, permite crear diferentes looks y sigue teniendo sentido mucho después de que la tendencia haya pasado.

Vea: Los polémicos zapatos “Tabi” tienen versión colombiana: así los fabrican al sur de Bogotá

Al final, vestir de manera creativa no consiste en tener más ropa, sino en elegir mejor.

Publicidad

*Silvia Restrepo – Consultora en comunicaciones y fashionista.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.