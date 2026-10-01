La barranquillera lució un diseño de Tom Ford de la colección Pre-Fall (preotoño) 2026. El modelo se llama “Crystal Chain Embroidery Satin Sleeveless Evening Dress With Open Back” y tiene un valor de US$3.890, es decir, unos $12,9 millones de pesos colombianos.

Shakira asistió al desfile de Tom Ford Primavera-Verano 2027 en la Place Vendôme, en París, durante una pausa de su residencia de conciertos en Madrid. La colección fue presentada por Haider Ackermann, director creativo de la casa que nació en Bogotá.

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El vestido de Tom Ford que lució Shakira en la Semana de la Moda de París: ¿cuánto vale?

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La pieza está confeccionado en satén envers —71 % acetato y 29 % viscosa—, con forro de seda y tirantes delgados bordado de cristales. Es una silueta larga, ceñida, con escote en V, espalda descubierta y ligeramente acampanado. La barranquillera llevó su cabello suelto, largo y rizado, y un maquillaje con efecto natural.

El diseñador, de 55 años, está desde 2024 al frente de las colecciones de la marca que fundó el estadounidense Tom Ford (Texas, 1961) en 2005. Ackermann mantiene presentes en sus propuestas detalles como la feminidad, la sensualidad y el lujo.

Para la primavera-verano de 2027, la mujer que viste de Tom Ford busca piezas de sastrería, en negro, con sutiles brillos y tacones muy altos.

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