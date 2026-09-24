El corsé metalizado con diseño de loba de Shakira requirió 500 horas de trabajo artesanal

La cantante eligió para esta gira a diseñadores con los que se siente afín o…

Para su residencia, la colombiana continúa con los espectaculares "looks" que ha utilizado durante toda la gira. Sin embargo, los trajes han tenido algunas variaciones.

Shakira inauguró el pasado 18 de septiembre su residencia en Madrid, donde ofrecerá 12 conciertos como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La barranquillera volvió a España tras ocho años desde su última actuación en ese país, que fue durante la gira ‘El Dorado World Tour’.

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La cantante eligió para esta gira a diseñadores con los que se siente afín o con los que ya ha trabajado. Uno de los looks más comentados de la gira es el de la firma de alta costura Gaurav Gupta, un corsé azul metalizado hecho a la medida y a mano, con una loba diseñada en el busto y una falda de organza de seda, similar a las olas del océano.

Justamente, ese diseño a la medida de Gaurav Gupta Couture tuvo unos cambios, pues pasó de azul a dorado para la residencia en España. Según cuenta la marca, “Shakira luce la coraza ‘Lunar Wolf’, confeccionada a medida en latón y combinada con una falda de brocado de seda tejida a mano procedente de Benarés, India”.

La coraza presenta una loba, "un símbolo atemporal que se ha convertido en sinónimo del arte de Shakira y que encarna el instinto, la resiliencia y el poder femenino indómito", dice la marca.

La pieza requirió de 500 horas de trabajo artesanal a cargo de un equipo de 10 artesanos. La pieza está hecha en oro y "la creación continúa la exploración de Gaurav Gupta del metal como lenguaje escultórico definitorio de la casa".

Gaurav Gupta es un diseñador indio que se ha destacado a tal punto que ha sido invitado por la Federación de la Alta Costura y la Moda para participar en la Semana de la Alta Costura de París. Su trabajo se caracteriza por sus patrones escultóricos de estilo origami con pliegues y levantamientos. Fundó su marca homónima en 2005, tiene un plan de expansión en el que está incluido abrir un punto en París.

Además de Gupta, la barranquillera viste de Zuhair Murad, un diseñador de moda libanés que debutó en las pasarelas en 1999 y que, con sus diseños elegantes, sofisticados, con brillos y lentejuelas, ha logrado llamar la atención de celebridades como Sofia Vergara, Celine Dion y Rita Ora. Su trabajo requiere de horas de trabajo en pedrería, bordados y acabados. Por ejemplo, para el look de Shakira se requirieron 350 fragmentos de espejos y 10.000 cristales.

La casa italiana Versace también fue elegida por la barranquillera y su estilista de moda Nicolas Bru para su gira. Se trata de un conjunto deportivo de dos piezas bordado con cristales. También utiliza un vestido corto rosado o lila con la icónica medusa de la marca. Versace es una casa de moda italiana de lujo fundada en 1978 por Gianni Versace.

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