El maquillaje en crema, por ejemplo, aporta acabados luminosos y es ideal para pieles secas, pues aporta hidratación, mientras que los productos en polvo funciona cuando se busca un efecto mate porque controla el brillo en el rostro y es el recomendado para pieles mixtas o grasas.

En el maquillaje no existen reglas universales. Las tendencias cambian constantemente y los tipos de piel y el acabado que se espera se deben tener en cuenta a la hora de elegir los productos.

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¿Es mejor el maquillaje en crema o polvo? Así se elige según tipo de piel y efecto deseado

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Uno de los productos más utilizados y protagonistas del maquillaje en crema es el blush por su capacidad para aportar color, dimensión y expresión. "Un blush en una tonalidad suave puede acompañarse de un gloss discreto para conseguir un resultado fresco, mientras que colores más intensos pueden combinarse con diferentes niveles de brillo para crear una propuesta más llamativa", explican desde MAC.

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Los dos tipos de productos también se pueden combinar. Los expertos recomiendan aplicar primero los productos en crema y sellarlos con una ligera cantidad de producto en polvo para que el maquillaje dure más.

Según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI, la categoría de belleza y cuidado personal alcanzó US$3.565 millones en Colombia durante 2025 y creció 8,6 %, mientras que maquillaje estuvo entre los segmentos de mayor crecimiento, con un aumento superior al 12 %.

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