Steven Kolb renuncia al CFDA tras polémico altercado con manifestantes de PETA

“Después de 20 años liderando el CFDA, he tomado la difícil decisión de dejar mi cargo como CEO y presidente. Estoy enormemente orgulloso de lo que hemos construido juntos y considero que este es el…

Steven Kolb renunció a su cargo como director ejecutivo y presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA), tras haber sido suspendido de sus funciones por la junta directiva a principios de esta semana. Su salida se produjo luego del incidente con manifestantes de PETA durante el desfile de COS en la Semana de la Moda de Nueva York.

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“Después de 20 años liderando el CFDA, he tomado la difícil decisión de dejar mi cargo como CEO y presidente. Estoy enormemente orgulloso de lo que hemos construido juntos y considero que este es el momento adecuado tanto para mí como para la organización de comenzar un nuevo capítulo", dijo Kolb, según publicaron los medios especializados WWD y Vogue Business.

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Vale la pena mencionar que el altercado ocurrió cuando dos activistas intentaran boicotear la presentación para protestar contra el uso de tejidos de origen animal en la ropa. Kolb, que se encontraba sentado viendo el desfile, se dirigió hacia una de las activistas, le arrancó el cartel, lo tiró al suelo, la inmovilizó con una pierna y le tapó la boca, mientras los modelos caminaban por la pasarela.

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Tras unos segundos, y comentarios de quienes estaban sentados a su alrededor, soltó a la activista, quien finalmente fue expulsada por el equipo de seguridad. Kolb también se enfrentó a otro manifestante, con quien forcejeó y a quien también le tapó la boca.

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Aunque Kolb se disculpó, fue suspendido de su cargo mientras se adelantaba la investigación. "Reaccioné de forma inapropiada ante un incidente ocurrido hoy en un evento. No me correspondía hacerlo. Debería haber dejado que el equipo de seguridad se hiciera cargo de la situación", escribió Kolb en una publicación en su cuenta privada de Instagram, que fue recogida por varios medios.

El consejo aseguró que Kolb "ha sido un líder dedicado y un incansable defensor de la moda estadounidense durante sus más de dos décadas en el CFDA, incluidos 15 años como CEO. Respetamos la decisión de Steven de dejar el cargo y estamos agradecidos por sus muchos años de liderazgo y servicio al CFDA y a nuestra industria". Deja a la organización bien posicionada, con una misión clara y un equipo comprometido para llevar adelante el importante trabajo que tenemos por delante, mientras miramos hacia el futuro de la moda estadounidense".

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Kolb se unió al CFDA en 2006, tras haber trabajado en diversas organizaciones sin ánimo de lucro como la Sociedad Americana contra el Cáncer y la Fundación de la Industria del Diseño para la Lucha contra el SIDA. Desde 2011 se desempeñaba como presidente y director ejecutivo del CFDA.

El CFDA tiene como misión fortalecer el impacto de la moda estadounidense a nivel mundial, potenciando la excelencia creativa, la longevidad empresarial y el impacto positivo. Además de organizar los premios anuales CFDA Fashion Awards, la organización es propietaria del Calendario de la Moda y es la organizadora del programa oficial de la Semana de la Moda de Nueva York.

Ni el CFDA ni Kolb atribuyeron la decisión de renunciar al incidente y, por el momento, no se conoce quién será su sucesor.

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