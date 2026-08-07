Este fue el “look” que Ana Lucía Pineda eligió para la posesión presidencial

Ana Lucía Pineda, la primera dama de Colombia. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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Ana Lucía Pineda llegó al Coliseo USC, en Cali, para el acto de posesión de Abelardo de la Espriella, su esposo, luciendo una falda y un blazer rosado, que acompañó con tacones en tono nude, sutiles accesorios y el cabello con ondas suaves.

El tono rosado pastel del “look” comunica feminidad, elegancia, cercanía; mientras que el blazer le aporta estructura y fuerza.

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La ahora primera dama nació en Montería, Córdoba. Estudió en el Colegio Británico de Montería y Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá.

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Es esposa del presidente desde hace 17 años y madre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

En las apariciones más recientes de Pineda predominan los tonos pasteles, blancos y neutros, así como siluetas mas tradicionales: “camisas, chaquetas, blazers y pantalones anchos, se está poniendo en modo ‘primera dama’ y se le nota. Ahora lo que busca transmitir es confianza y seriedad”, dice Lays Balli, experta en moda.

El estilo de Pineda ha evolucionado hacia una estética más sobria y conservadora, acorde con la narrativa que proyecta el nuevo Gobierno.

Vale la pena mencionar que Pineda estuvo en la edición 37 de Colombiamoda, evento organizado por Inexmoda, y aseguró que apoyará la moda colombiana. Además, afirmó que en los cuatro años de gobierno lucirá diseños creados por marcas locales.

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Así las cosas, la elección de su vestuario para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, era un tema que generó gran expectativa por el discurso que asumió Pineda de apoyar la moda colombiana.

La opción más sonada fue la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi, quien fue designada por el presidente como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad de Colombia.

De acuerdo con la oficina de prensa del presidente electo, la barranquillera aceptó la invitación y que tendrá como misión “promover la industria del diseño colombiano, el talento creativo nacional y el invaluable patrimonio artesanal del país en los principales escenarios internacionales”.

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Aunque la diseñadora también asistió a la ceremonia de posesión presidencial, así como el empresario Arturo Calle; hasta el momento no existe confirmación oficial de la autoría del vestido rosado que lleva puesto la nueva primera dama.

El look inspirado en Cali de Taliana Vargas

La exreina colombiana y esposa de Alejandro Eder, alcalde de Cali, lució un diseño de la caleña Johanna Ortiz con inspiración de los paisajes del Valle del Cauca, la pieza la completó con un blazer con el mismo estampado y tacones.

“Vestida de Cali y sus paisajes”, escribió en una foto publicada en una historia de Instagram. Vargas y su esposo recibieron a varias delegaciones que llegaron a Cali para asistir a la ceremonia, como el rey Felipe de España.

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