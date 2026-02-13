Festival Ondas 2026: ‘looks’ inspirados en Ivy Queen y otros artistas

La cantante y compositora Ivy Queen habla en los Premios de la Herencia Hispana, en Estados Unidos). /EFE/ Octavio Guzmán Foto: EFE - Octavio Guzmán

Este fin de semana y el próximo se realizará la primera edición del Festival Ondas en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá.

Se trata de una serie de seis conciertos con un enfoque diferente para disfrutar de la música en vivo: un solo escenario, aforo limitado y cercanía con el artista.

Ivy Queen, The Cardigans, Arde Bogotá y Jerry Rivera lideran las seis noches de conciertos junto a talento local.

Para la primera jornada, que se realiza este viernes 13 de febrero, estarán Ivy Queen y Villano Antillano. Si va a asistir al festival, puede lucir un ‘look’ inspirado en alguna de las artistas de la noche o en el género urbano.

Ivy Queen, conocida como “La Caballota” y pionera del reguetón, tiene una estética en la que predomina el brillo, looks urbanos y auténticos.

“Siempre, hasta la muerte. Me encanta la moda. Siempre estoy variando los looks porque así me siento. Me visto de acuerdo a mi estado de ánimo”, le dijo la puertorriqueña a People en español.

Su cabello también ha tenido importantes cambios de color, desde el rubio platinado hasta el azul, así que por qué no usar una peluca o alguna pañoleta como las que usaba la intérprete de “Quero Bailar” en los noventa.

Además, puede vestirse con bodys, pantalones tipo cargo, abrigos, prendas en cuero o brillantes, gafas y botas.

También con prendas que se utilizaban en el género urbano en los noventa, como los baggy jeans, crop tops, colores vivos, tenis y camisetas con logotipos.

Villano Antillano, la rapera y cantante puertorriqueña, también tiene un estilo urbano en el que resaltan los corsé, las transparencias y un maquillaje cargado.

Vale la pena mencionar que las personalidades en la industria de la música que admiramos se vuelven estandartes de la sociedad, vistos como héroes e ídolos, “su estilo, gracia y música sirven de inspiración en la creación de looks e imagen de muchos de sus seguidores. Esto va desde la belleza hasta la ropa, pero también la escena detrás del movimiento cultural de distintos géneros musicales tanto masivos como de nicho”, explicó Rosalina Villanueva, especialista en Tendencias de WGSN Latinoamérica, empresa líder en comportamiento y tendencias del consumidor.

El evento también cuenta con géneros como pop, rock alternativo, reguetón, electrónica y salsa, lo que también le permitirá a los asistentes vestirse de acuerdo a su estilo y sus gustos (con looks rockeros y festivaleros).

Sin embargo, es clave que tenga en cuenta el clima. En Bogotá ha estado lloviendo durante los primeros días del año, por lo que es recomendable que use un impermeable.

Programación Festival Ondas:

De acuerdo con los organizadores, cada jornada funciona como un encuentro independiente, en el que el headliner dialoga con un artista local que abre la noche y marca el pulso del día.

Viernes 13 de febrero Headliners: Ivy Queen + Villano Antillano. Apertura local: Perreo de apertura Suelta como Gabete.

Sábado 14 de febrero Headliner: The Cardigans. Apertura local: La Derecha.

Domingo 15 de febrero Headliner: Encanto (de Disney) en Concierto Formato: Sinfónico.

Jueves 19 de febrero Headliners: Arde Bogotá + Silvestre y La Naranja. Apertura local: Lika Nova

Viernes 20 de febrero Headliners: Justin Quiles + Ovy on the Drums. Apertura local: Brokix.

Sábado 21 de febrero Headliner: Jerry Rivera. Apertura local: La Pambelé.

